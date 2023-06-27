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ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа
ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа - РИА Новости, 27.06.2023
ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:58
2023-06-27T13:58
2023-06-27T13:59
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны России. "На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа
Минобороны: ВС России за сутки отразили три украинские атаки в районе Времевского выступа