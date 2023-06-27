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ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 27.06.2023 (обновлено: 13:59 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880703297.html
ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа
ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа - РИА Новости, 27.06.2023
ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:58
2023-06-27T13:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны России. "На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа

Минобороны: ВС России за сутки отразили три украинские атаки в районе Времевского выступа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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