https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880703297.html

ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа

ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа - РИА Новости, 27.06.2023

ВС России отразили три атаки украинских войск в районе Времевского выступа

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:58

2023-06-27T13:58

2023-06-27T13:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки отразила три атаки ВСУ на Времевском выступе, сообщило в сводке Минобороны России. "На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, украина