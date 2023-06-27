https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880687470.html

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.06.2023

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на Краснолиманском направлении более 100 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:07

2023-06-27T13:07

2023-06-27T14:30

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на Краснолиманском направлении более 100 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ."За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР и Серебрянка ДНР. Также, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность двух ДРГ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении 2023-06-27T13:07 true PT4M17S

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