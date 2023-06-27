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ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 27.06.2023 (обновлено: 14:30 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880687470.html
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.06.2023
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на Краснолиманском направлении более 100 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:07
2023-06-27T14:30
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на Краснолиманском направлении более 100 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ."За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР и Серебрянка ДНР. Также, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность двух ДРГ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на Краснолиманском направлении более 100 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ.
«
"За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР и Серебрянка ДНР. Также, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность двух ДРГ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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