https://ria.ru/20230627/soznanie-1880622817.html
Человечество небезнадежно, если займется сознанием, заявила профессор
Человечество небезнадежно, если займется сознанием, заявила профессор - РИА Новости, 27.06.2023
Человечество небезнадежно, если займется сознанием, заявила профессор
Человечество небезнадежно, если будет не кофеварки и другие "новые игрушки" изобретать, а займется вопросами сознания и мышления, к чему, возможно, и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:04
2023-06-27T08:04
2023-06-27T08:04
наука
индия
земля
татьяна черниговская
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Человечество небезнадежно, если будет не кофеварки и другие "новые игрушки" изобретать, а займется вопросами сознания и мышления, к чему, возможно, и предназначено, сказала в интервью РИА Новости глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская в ответ на вопрос о выводе из общения с Далай-ламой. Недавно Черниговская посетила Первую международную конференцию "Сознание животных", которая прошла в Дхарамсале (Индия) по инициативе Далай-ламы XIV. Буддийский духовный лидер считает, что все живые существа, включая насекомых, обладают сознанием, но отличным от человеческого. Он многие десятилетия изучает достижения современных ученых и уделяет особое внимание роли науки и образования в установлении мира и гармонии на Земле. "Человечество небезнадежно… Оно может, если напряжется, пойти по тому пути, который, возможно, ему и предназначен (природой, Создателем – я не знаю). А именно: не новые игрушки изобретать – вот, у нас такая кофеварка была, а теперь будет другая кофеварка, - а разобраться с сознанием. С тем, что такое мышление. Периодическая система Менделеева действует сама. Атомы знают, как им крутиться. Почему Вселенной понадобились существа, которые мыслят?", - сказала Черниговская, отвечая на вопрос РИА Новости о самом важном выводе из общения с Далай-ламой и другими буддийскими монахами-учеными. По ее словам, трудно совместить современную "науку, которая занимается только тем, что взвешивает и измеряет, даже если она кварки измеряет, все равно, как сантиметром вокруг талии, с тем, что тысячи лет делали буддийские мыслители и практики медитации". "Они в принципе не проводили примитивных измерений "с линейкой", но у них за спиной две с половиной тысячи лет напряженнейшей мысли и работы с сознанием. Они додумались до вещей, до которых мы еще не дошли", - отметила Черниговская. Тем же, кто считает буддийских ученых отсталыми, собеседница агентства предложила вспомнить картину Босха "Корабль дураков". По ее словам, "думание сильнее весов". Буддийские монахи-ученые учатся по 20 и более лет, осваивают, в том числе, квантовую физику и другие научные дисциплины и задают сегодня, по наблюдениям Черниговской, "очень профессиональные вопросы". Конференции, встречи с ними представителей современной науки нужны, чтобы обе стороны приложили усилия для "максимально точного понимания друг друга", считает нейроученый. Отвечая на вопрос о впечатлениях от общения лично с Далай-ламой, Черниговская отметила, что он - "невероятная личность". "Он одновременно мудрец и младенец. Посмотрите, как он искренне смеется, чуть не до упаду, как шутит, все эти розыгрыши (кого-то по пузу похлопает, кого-то по щеке, кого-то за руку схватит). Так смеются и шутят только дети. При этом он мудрец. И, конечно, он излучает свет. Когда рядом с ним находишься, это видишь и чувствуешь", - поделилась Черниговская.
https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html
https://ria.ru/20230516/soznanie-1872184614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, земля, татьяна черниговская , далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), санкт-петербургский государственный университет, общество
Наука, Индия, Земля, Татьяна Черниговская , Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Санкт-Петербургский государственный университет, Общество
Человечество небезнадежно, если займется сознанием, заявила профессор
Профессор Черниговская: человечество небезнадежно, если займется не игрушками, а сознанием
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Человечество небезнадежно, если будет не кофеварки и другие "новые игрушки" изобретать, а займется вопросами сознания и мышления, к чему, возможно, и предназначено, сказала в интервью РИА Новости глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская в ответ на вопрос о выводе из общения с Далай-ламой.
Недавно Черниговская посетила Первую международную конференцию "Сознание животных", которая прошла в Дхарамсале (Индия
) по инициативе Далай-ламы XIV
. Буддийский духовный лидер считает, что все живые существа, включая насекомых, обладают сознанием, но отличным от человеческого. Он многие десятилетия изучает достижения современных ученых и уделяет особое внимание роли науки и образования в установлении мира и гармонии на Земле
.
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"Человечество небезнадежно… Оно может, если напряжется, пойти по тому пути, который, возможно, ему и предназначен (природой, Создателем – я не знаю). А именно: не новые игрушки изобретать – вот, у нас такая кофеварка была, а теперь будет другая кофеварка, - а разобраться с сознанием. С тем, что такое мышление. Периодическая система Менделеева действует сама. Атомы знают, как им крутиться. Почему Вселенной понадобились существа, которые мыслят?", - сказала Черниговская, отвечая на вопрос РИА Новости о самом важном выводе из общения с Далай-ламой и другими буддийскими монахами-учеными.
По ее словам, трудно совместить современную "науку, которая занимается только тем, что взвешивает и измеряет, даже если она кварки измеряет, все равно, как сантиметром вокруг талии, с тем, что тысячи лет делали буддийские мыслители и практики медитации". "Они в принципе не проводили примитивных измерений "с линейкой", но у них за спиной две с половиной тысячи лет напряженнейшей мысли и работы с сознанием. Они додумались до вещей, до которых мы еще не дошли", - отметила Черниговская.
Тем же, кто считает буддийских ученых отсталыми, собеседница агентства предложила вспомнить картину Босха "Корабль дураков". По ее словам, "думание сильнее весов".
Буддийские монахи-ученые учатся по 20 и более лет, осваивают, в том числе, квантовую физику и другие научные дисциплины и задают сегодня, по наблюдениям Черниговской, "очень профессиональные вопросы". Конференции, встречи с ними представителей современной науки нужны, чтобы обе стороны приложили усилия для "максимально точного понимания друг друга", считает нейроученый.
Отвечая на вопрос о впечатлениях от общения лично с Далай-ламой, Черниговская отметила, что он - "невероятная личность". "Он одновременно мудрец и младенец. Посмотрите, как он искренне смеется, чуть не до упаду, как шутит, все эти розыгрыши (кого-то по пузу похлопает, кого-то по щеке, кого-то за руку схватит). Так смеются и шутят только дети. При этом он мудрец. И, конечно, он излучает свет. Когда рядом с ним находишься, это видишь и чувствуешь", - поделилась Черниговская.
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