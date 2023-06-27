https://ria.ru/20230627/soznanie-1880622817.html

Человечество небезнадежно, если займется сознанием, заявила профессор

Человечество небезнадежно, если займется сознанием, заявила профессор - РИА Новости, 27.06.2023

Человечество небезнадежно, если займется сознанием, заявила профессор

Человечество небезнадежно, если будет не кофеварки и другие "новые игрушки" изобретать, а займется вопросами сознания и мышления, к чему, возможно, и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:04

2023-06-27T08:04

2023-06-27T08:04

наука

индия

земля

татьяна черниговская

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Человечество небезнадежно, если будет не кофеварки и другие "новые игрушки" изобретать, а займется вопросами сознания и мышления, к чему, возможно, и предназначено, сказала в интервью РИА Новости глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская в ответ на вопрос о выводе из общения с Далай-ламой. Недавно Черниговская посетила Первую международную конференцию "Сознание животных", которая прошла в Дхарамсале (Индия) по инициативе Далай-ламы XIV. Буддийский духовный лидер считает, что все живые существа, включая насекомых, обладают сознанием, но отличным от человеческого. Он многие десятилетия изучает достижения современных ученых и уделяет особое внимание роли науки и образования в установлении мира и гармонии на Земле. "Человечество небезнадежно… Оно может, если напряжется, пойти по тому пути, который, возможно, ему и предназначен (природой, Создателем – я не знаю). А именно: не новые игрушки изобретать – вот, у нас такая кофеварка была, а теперь будет другая кофеварка, - а разобраться с сознанием. С тем, что такое мышление. Периодическая система Менделеева действует сама. Атомы знают, как им крутиться. Почему Вселенной понадобились существа, которые мыслят?", - сказала Черниговская, отвечая на вопрос РИА Новости о самом важном выводе из общения с Далай-ламой и другими буддийскими монахами-учеными. По ее словам, трудно совместить современную "науку, которая занимается только тем, что взвешивает и измеряет, даже если она кварки измеряет, все равно, как сантиметром вокруг талии, с тем, что тысячи лет делали буддийские мыслители и практики медитации". "Они в принципе не проводили примитивных измерений "с линейкой", но у них за спиной две с половиной тысячи лет напряженнейшей мысли и работы с сознанием. Они додумались до вещей, до которых мы еще не дошли", - отметила Черниговская. Тем же, кто считает буддийских ученых отсталыми, собеседница агентства предложила вспомнить картину Босха "Корабль дураков". По ее словам, "думание сильнее весов". Буддийские монахи-ученые учатся по 20 и более лет, осваивают, в том числе, квантовую физику и другие научные дисциплины и задают сегодня, по наблюдениям Черниговской, "очень профессиональные вопросы". Конференции, встречи с ними представителей современной науки нужны, чтобы обе стороны приложили усилия для "максимально точного понимания друг друга", считает нейроученый. Отвечая на вопрос о впечатлениях от общения лично с Далай-ламой, Черниговская отметила, что он - "невероятная личность". "Он одновременно мудрец и младенец. Посмотрите, как он искренне смеется, чуть не до упаду, как шутит, все эти розыгрыши (кого-то по пузу похлопает, кого-то по щеке, кого-то за руку схватит). Так смеются и шутят только дети. При этом он мудрец. И, конечно, он излучает свет. Когда рядом с ним находишься, это видишь и чувствуешь", - поделилась Черниговская.

https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html

https://ria.ru/20230516/soznanie-1872184614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, земля, татьяна черниговская , далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), санкт-петербургский государственный университет, общество