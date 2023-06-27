https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880800576.html
В конгрессе призвали не продлевать сотрудничество в сфере науки с КНР
В конгрессе призвали не продлевать сотрудничество в сфере науки с КНР - РИА Новости, 27.06.2023
В конгрессе призвали не продлевать сотрудничество в сфере науки с КНР
Комитет по Китаю палаты представителей конгресса США в письме на имя госсекретаря страны Энтони Блинкена просит американскую администрацию не продлевать... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:52
2023-06-27T22:52
2023-06-27T22:52
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Комитет по Китаю палаты представителей конгресса США в письме на имя госсекретаря страны Энтони Блинкена просит американскую администрацию не продлевать истекающее соглашение о сотрудничестве в науке и технологиях, обвиняя Пекин в его использовании в военных целях. "Мы пишем с целью настоятельно рекомендовать администрации не продлевать соглашение между Соединенными Штатами и Китаем по сотрудничеству в науке и технологиях, которое истекает 27 августа 2023 года", - говорится в опубликованном письме законодателей. Как указали конгрессмены, они "обеспокоены тем, что КНР ранее использовала соглашение для достижения своих военных целей и продолжит это делать". Отмечается, что проводимые США и Китаем партнерские исследования способствовали развитию технологий, которые могут использоваться против самих Штатов. В качестве примера в письме Блинкену приводится совместный проект 2018 года по запуску воздушных шаров для исследований в атмосфере. "Как вы знаете, несколько лет спустя КНР использовала аналогичную технологию шаров для наблюдения за военными объектами США на американской территории", - добавили авторы обращения. В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. При этом резкое ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином произошло еще в прошлом году после состоявшегося в августе визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных шагов.
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
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в мире, китай, энтони блинкен, конгресс сша, нэнси пелоси, пекин, сша
В мире, Китай, Энтони Блинкен, Конгресс США, Нэнси Пелоси, Пекин, США
В конгрессе призвали не продлевать сотрудничество в сфере науки с КНР
В конгрессе США призвали Блинкена не продлевать соглашение о сотрудничестве в науке с КНР
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Комитет по Китаю палаты представителей конгресса США в письме на имя госсекретаря страны Энтони Блинкена просит американскую администрацию не продлевать истекающее соглашение о сотрудничестве в науке и технологиях, обвиняя Пекин в его использовании в военных целях.
"Мы пишем с целью настоятельно рекомендовать администрации не продлевать соглашение между Соединенными Штатами и Китаем по сотрудничеству в науке и технологиях, которое истекает 27 августа 2023 года", - говорится в опубликованном письме законодателей.
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Как указали конгрессмены, они "обеспокоены тем, что КНР ранее использовала соглашение для достижения своих военных целей и продолжит это делать". Отмечается, что проводимые США и Китаем партнерские исследования способствовали развитию технологий, которые могут использоваться против самих Штатов.
В качестве примера в письме Блинкену приводится совместный проект 2018 года по запуску воздушных шаров для исследований в атмосфере. "Как вы знаете, несколько лет спустя КНР использовала аналогичную технологию шаров для наблюдения за военными объектами США на американской территории", - добавили авторы обращения.
В феврале отношения Пекина и Вашингтона
обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает.
При этом резкое ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином произошло еще в прошлом году после состоявшегося в августе визита на остров Тайвань
тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси
. Власти КНР выступают резко против подобных шагов.
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