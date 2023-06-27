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Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира - РИА Новости, 27.06.2023
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05:51 27.06.2023
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Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира
Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира - РИА Новости, 27.06.2023
Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира
Китай готов продолжать идти вместе с Россией по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в видеообращении на... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T05:51
2023-06-27T05:51
китай
россия
пекин
цинь ган
попытка вооруженного мятежа
в мире
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай готов продолжать идти вместе с Россией по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в видеообращении на открытии Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. "Китай готов продолжать работать с Россией, чтобы совместно идти по пути взаимовыгодного развития в условиях турбулентного и меняющегося мира", - сказал он. Цинь Ган отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать процветанию и развитию стран региона, сообща идти путем диалога и сотрудничества, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, решительно выступать против силовой политики и гегемонизма, твердо защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве. Глава МИД КНР выразил надежду на то, что проходящая в Пекине экспертная конференция поспособствует продвижению китайско-российского сотрудничества на более высокий уровень. Конференция проходит 26-27 июня в Пекине, организаторами являются Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН). Проводящаяся ежегодно с 2015 года попеременно в Москве и Пекине, конференция является ведущим форумом российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных глобальных проблем и вопросов двустороннего сотрудничества России и Китая. В этом году, по словам организаторов, акцент будет сделан на общих вызовах, стоящих перед РФ и КНР в условиях обострения глобальной геополитической и геоэкономической конкуренции.
https://ria.ru/20230625/kitay-1880326485.html
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китай, россия, пекин, цинь ган, попытка вооруженного мятежа, в мире
Китай, Россия, Пекин, Цинь Ган, Попытка вооруженного мятежа, В мире
Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира

Глава МИД КНР Цинь: Пекин готов продолжать работать с Москвой в условиях меняющегося мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай готов продолжать идти вместе с Россией по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в видеообращении на открытии Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
«
"Китай готов продолжать работать с Россией, чтобы совместно идти по пути взаимовыгодного развития в условиях турбулентного и меняющегося мира", - сказал он.
Цинь Ган отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать процветанию и развитию стран региона, сообща идти путем диалога и сотрудничества, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, решительно выступать против силовой политики и гегемонизма, твердо защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве.
Глава МИД КНР выразил надежду на то, что проходящая в Пекине экспертная конференция поспособствует продвижению китайско-российского сотрудничества на более высокий уровень.
Конференция проходит 26-27 июня в Пекине, организаторами являются Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН).
Проводящаяся ежегодно с 2015 года попеременно в Москве и Пекине, конференция является ведущим форумом российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных глобальных проблем и вопросов двустороннего сотрудничества России и Китая. В этом году, по словам организаторов, акцент будет сделан на общих вызовах, стоящих перед РФ и КНР в условиях обострения глобальной геополитической и геоэкономической конкуренции.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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КитайРоссияПекинЦинь ГанПопытка вооруженного мятежаВ мире
 
 
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