https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html

Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира

Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира - РИА Новости, 27.06.2023

Китай выразил готовность работать с Россией в условиях меняющегося мира

Китай готов продолжать идти вместе с Россией по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в видеообращении на... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T05:51

2023-06-27T05:51

2023-06-27T05:51

китай

россия

пекин

цинь ган

попытка вооруженного мятежа

в мире

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай готов продолжать идти вместе с Россией по пути взаимовыгодного развития в условиях меняющегося мира, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в видеообращении на открытии Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. "Китай готов продолжать работать с Россией, чтобы совместно идти по пути взаимовыгодного развития в условиях турбулентного и меняющегося мира", - сказал он. Цинь Ган отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать процветанию и развитию стран региона, сообща идти путем диалога и сотрудничества, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, решительно выступать против силовой политики и гегемонизма, твердо защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве. Глава МИД КНР выразил надежду на то, что проходящая в Пекине экспертная конференция поспособствует продвижению китайско-российского сотрудничества на более высокий уровень. Конференция проходит 26-27 июня в Пекине, организаторами являются Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН). Проводящаяся ежегодно с 2015 года попеременно в Москве и Пекине, конференция является ведущим форумом российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных глобальных проблем и вопросов двустороннего сотрудничества России и Китая. В этом году, по словам организаторов, акцент будет сделан на общих вызовах, стоящих перед РФ и КНР в условиях обострения глобальной геополитической и геоэкономической конкуренции.

https://ria.ru/20230625/kitay-1880326485.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, цинь ган, попытка вооруженного мятежа, в мире