https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880603118.html

Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике

Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике - РИА Новости, 27.06.2023

Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о надежде на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктике, которое невозможно, пока продолжается конфликт вокруг РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T00:13

2023-06-27T00:13

2023-06-27T00:14

россия

украина

арктика

джастин трюдо

арктический совет

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о надежде на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктике, которое невозможно, пока продолжается конфликт вокруг Украины. "Я надеюсь, мы достигнем той точки, когда сможем вернуться к работе с Россией", - сказал Трюдо журналистам по итогам переговоров с руководством скандинавских стран в Рейкьявике. Так он ответил на вопрос о том, смогут ли скандинавские страны ответить на проблему изменения климата без сотрудничества с РФ в Арктике. По словам Трюдо, такое сотрудничество с Россией невозможно, пока продолжается конфликт вокруг Украины. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868013238.html

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россия, украина, арктика, джастин трюдо, арктический совет, в мире