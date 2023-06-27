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Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике - РИА Новости, 27.06.2023
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00:13 27.06.2023 (обновлено: 00:14 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880603118.html
Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике
Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике - РИА Новости, 27.06.2023
Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о надежде на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктике, которое невозможно, пока продолжается конфликт вокруг РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T00:13
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россия
украина
арктика
джастин трюдо
арктический совет
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о надежде на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктике, которое невозможно, пока продолжается конфликт вокруг Украины. "Я надеюсь, мы достигнем той точки, когда сможем вернуться к работе с Россией", - сказал Трюдо журналистам по итогам переговоров с руководством скандинавских стран в Рейкьявике. Так он ответил на вопрос о том, смогут ли скандинавские страны ответить на проблему изменения климата без сотрудничества с РФ в Арктике. По словам Трюдо, такое сотрудничество с Россией невозможно, пока продолжается конфликт вокруг Украины. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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россия, украина, арктика, джастин трюдо, арктический совет, в мире
Россия, Украина, Арктика, Джастин Трюдо, Арктический совет, В мире
Трюдо выразил надежду на возвращение к сотрудничеству с Россией по Арктике

Премьер Канады Трюдо заявил о надежде на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктике

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о надежде на возвращение к сотрудничеству с Россией в Арктике, которое невозможно, пока продолжается конфликт вокруг Украины.
«
"Я надеюсь, мы достигнем той точки, когда сможем вернуться к работе с Россией", - сказал Трюдо журналистам по итогам переговоров с руководством скандинавских стран в Рейкьявике.
Так он ответил на вопрос о том, смогут ли скандинавские страны ответить на проблему изменения климата без сотрудничества с РФ в Арктике. По словам Трюдо, такое сотрудничество с Россией невозможно, пока продолжается конфликт вокруг Украины.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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РоссияУкраинаАрктикаДжастин ТрюдоАрктический советВ мире
 
 
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