https://ria.ru/20230627/soglasheniya-1880619847.html
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам - РИА Новости, 27.06.2023
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам
Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов заявил во вторник, что ожидает новых договоренностей между Россией и Китаем по крупным... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:23
2023-06-27T07:23
2023-06-27T07:23
россия
дальний восток
китай
игорь иванов
российский совет по международным делам
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов заявил во вторник, что ожидает новых договоренностей между Россией и Китаем по крупным экономическим проектам в ходе Восточного экономического форума этого года. "Китай уже стал ведущим международным партнером России в деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока, ожидаем новых договоренностей по крупным экономическим проектам в ходе предстоящего в сентябре нынешнего года Восточного экономического форума во Владивостоке", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20230627/torgovlya-1880618852.html
россия
дальний восток
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, китай, игорь иванов, российский совет по международным делам, экономика
Россия, Дальний Восток, Китай, Игорь Иванов, Российский совет по международным делам, Экономика
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам
Глава РСМД Иванов ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам