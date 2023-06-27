https://ria.ru/20230627/soglasheniya-1880619847.html

РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам

РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам - РИА Новости, 27.06.2023

РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам

Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов заявил во вторник, что ожидает новых договоренностей между Россией и Китаем по крупным... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:23

2023-06-27T07:23

2023-06-27T07:23

россия

дальний восток

китай

игорь иванов

российский совет по международным делам

экономика

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов заявил во вторник, что ожидает новых договоренностей между Россией и Китаем по крупным экономическим проектам в ходе Восточного экономического форума этого года. "Китай уже стал ведущим международным партнером России в деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока, ожидаем новых договоренностей по крупным экономическим проектам в ходе предстоящего в сентябре нынешнего года Восточного экономического форума во Владивостоке", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20230627/torgovlya-1880618852.html

россия

дальний восток

китай

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россия, дальний восток, китай, игорь иванов, российский совет по международным делам, экономика