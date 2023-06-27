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РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам - РИА Новости, 27.06.2023
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07:23 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/soglasheniya-1880619847.html
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам - РИА Новости, 27.06.2023
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам
Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов заявил во вторник, что ожидает новых договоренностей между Россией и Китаем по крупным... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:23
2023-06-27T07:23
россия
дальний восток
китай
игорь иванов
российский совет по международным делам
экономика
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов заявил во вторник, что ожидает новых договоренностей между Россией и Китаем по крупным экономическим проектам в ходе Восточного экономического форума этого года. "Китай уже стал ведущим международным партнером России в деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока, ожидаем новых договоренностей по крупным экономическим проектам в ходе предстоящего в сентябре нынешнего года Восточного экономического форума во Владивостоке", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20230627/torgovlya-1880618852.html
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россия, дальний восток, китай, игорь иванов, российский совет по международным делам, экономика
Россия, Дальний Восток, Китай, Игорь Иванов, Российский совет по международным делам, Экономика
РСМД ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам

Глава РСМД Иванов ожидает новых соглашений между Россией и КНР по экономическим проектам

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов заявил во вторник, что ожидает новых договоренностей между Россией и Китаем по крупным экономическим проектам в ходе Восточного экономического форума этого года.
"Китай уже стал ведущим международным партнером России в деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока, ожидаем новых договоренностей по крупным экономическим проектам в ходе предстоящего в сентябре нынешнего года Восточного экономического форума во Владивостоке", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Торговля между Россией и КНР продолжает расширяться, сообщил Лавров
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Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Мероприятие объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
 
РоссияДальний ВостокКитайИгорь ИвановРоссийский совет по международным деламЭкономика
 
 
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