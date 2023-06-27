https://ria.ru/20230627/smysl-1880620665.html

Профессор Черниговская озвучила свое мнение о смысле жизни

Профессор Черниговская озвучила свое мнение о смысле жизни - РИА Новости, 27.06.2023

Профессор Черниговская озвучила свое мнение о смысле жизни

Человек рождается, чтобы познакомиться с собой и воспитать свой внутренний мир, "вынуть максимально много хорошего", такое мнение о смысле жизни озвучила в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:35

2023-06-27T07:35

2023-06-27T07:35

татьяна черниговская

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Человек рождается, чтобы познакомиться с собой и воспитать свой внутренний мир, "вынуть максимально много хорошего", такое мнение о смысле жизни озвучила в интервью РИА Новости известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская. "Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир, максимально тонко, вынуть максимально много хорошего", - сказала Черниговская РИА Новости, отвечая на вопрос, "зачем мы живем". Каждый человек, по ее словам, - это "целый мир", причем бесценный. "Мы - существа, создающие миры", - добавила собеседница агентства. Она отметила, что вопросами о смысле жизни занимается философия, а вот "естественные науки занимаются другими вещами, там совершенно иной тип доказательств". Отвечая на вопрос о "душевных страданиях", Черниговская вспомнила свою работу в психиатрической больнице. "Меня поражало, что практически каждый из вновь поступивших пациентов говорил одно и то же: у меня болит душа, это непереносимо, невозможно терпеть, сделайте, что угодно, чтобы это прекратилось. У него не болит ни рука, ни нога, ни сердце, ни голова - болит душа", - подчеркнула Черниговская. При этом в точных естественных науках нет определения души, и, когда "болит душа", исследуются эмоциональная сфера, состояние психики, нервная система.

https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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татьяна черниговская