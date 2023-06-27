https://ria.ru/20230627/smysl-1880620665.html
Профессор Черниговская озвучила свое мнение о смысле жизни
Профессор Черниговская озвучила свое мнение о смысле жизни - РИА Новости, 27.06.2023
Профессор Черниговская озвучила свое мнение о смысле жизни
Человек рождается, чтобы познакомиться с собой и воспитать свой внутренний мир, "вынуть максимально много хорошего", такое мнение о смысле жизни озвучила в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:35
2023-06-27T07:35
2023-06-27T07:35
татьяна черниговская
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Человек рождается, чтобы познакомиться с собой и воспитать свой внутренний мир, "вынуть максимально много хорошего", такое мнение о смысле жизни озвучила в интервью РИА Новости известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская. "Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир, максимально тонко, вынуть максимально много хорошего", - сказала Черниговская РИА Новости, отвечая на вопрос, "зачем мы живем". Каждый человек, по ее словам, - это "целый мир", причем бесценный. "Мы - существа, создающие миры", - добавила собеседница агентства. Она отметила, что вопросами о смысле жизни занимается философия, а вот "естественные науки занимаются другими вещами, там совершенно иной тип доказательств". Отвечая на вопрос о "душевных страданиях", Черниговская вспомнила свою работу в психиатрической больнице. "Меня поражало, что практически каждый из вновь поступивших пациентов говорил одно и то же: у меня болит душа, это непереносимо, невозможно терпеть, сделайте, что угодно, чтобы это прекратилось. У него не болит ни рука, ни нога, ни сердце, ни голова - болит душа", - подчеркнула Черниговская. При этом в точных естественных науках нет определения души, и, когда "болит душа", исследуются эмоциональная сфера, состояние психики, нервная система.
https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html
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татьяна черниговская
Профессор Черниговская озвучила свое мнение о смысле жизни
Черниговская: смысл жизни может быть в знакомстве с собой и воспитании внутреннего мира
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Человек рождается, чтобы познакомиться с собой и воспитать свой внутренний мир, "вынуть максимально много хорошего", такое мнение о смысле жизни озвучила в интервью РИА Новости известный нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская.
«
"Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир, максимально тонко, вынуть максимально много хорошего", - сказала Черниговская РИА Новости, отвечая на вопрос, "зачем мы живем".
Каждый человек, по ее словам, - это "целый мир", причем бесценный. "Мы - существа, создающие миры", - добавила собеседница агентства.
Она отметила, что вопросами о смысле жизни занимается философия, а вот "естественные науки занимаются другими вещами, там совершенно иной тип доказательств".
Отвечая на вопрос о "душевных страданиях", Черниговская вспомнила свою работу в психиатрической больнице. "Меня поражало, что практически каждый из вновь поступивших пациентов говорил одно и то же: у меня болит душа, это непереносимо, невозможно терпеть, сделайте, что угодно, чтобы это прекратилось. У него не болит ни рука, ни нога, ни сердце, ни голова - болит душа", - подчеркнула Черниговская.
При этом в точных естественных науках нет определения души, и, когда "болит душа", исследуются эмоциональная сфера, состояние психики, нервная система.
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