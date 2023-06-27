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Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского

Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского - РИА Новости, 27.06.2023

Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского

США могли послать сигнал Зеленскому в ситуации с его обвинениями в адрес России по Запорожской АЭС, чтобы "поставить его на место", такое мнение выразил сенатор РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T01:35

2023-06-27T01:35

2023-06-27T01:35

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. США могли послать сигнал Зеленскому в ситуации с его обвинениями в адрес России по Запорожской АЭС, чтобы "поставить его на место", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее заявил представитель Белого дома Джон Кирби, США не видят никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва ЗАЭС Россией, как об этом утверждают в Киеве. Также, по его словам, Штаты не видят каких-либо сведений, указывающих на намерение Москвы применить ядерное оружие на Украине."Нестандартное, очень аккуратно сформулированное заявление Джона Кирби, отмежевавшегося от очередных обвинений Киева, а проще говоря - Зеленского, в адрес России, это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его мнению, еще одним вариантом может быть "нежелание разогревать эту тему вообще", чтобы ее не восприняли как провокацию в России."Самая вероятная версия - это и первое, и второе, и третье. То есть, все эти соображения вместе взятые. Однако видеть здесь серьезный сдвиг в позиции США нет оснований", - заключил Пушков.Глава российского МИД Сергей Лавров накануне назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать ЗАЭС. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Москва надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880182855.html

https://ria.ru/20230626/katastrofa-1880411990.html

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в мире, россия, украина, алексей пушков, джон кирби, сергей лавров, сша, запорожская аэс, оон, магатэ