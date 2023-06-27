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Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского - РИА Новости, 27.06.2023
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01:35 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/signal-1880606316.html
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского - РИА Новости, 27.06.2023
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского
США могли послать сигнал Зеленскому в ситуации с его обвинениями в адрес России по Запорожской АЭС, чтобы "поставить его на место", такое мнение выразил сенатор РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T01:35
2023-06-27T01:35
в мире
россия
украина
алексей пушков
джон кирби
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. США могли послать сигнал Зеленскому в ситуации с его обвинениями в адрес России по Запорожской АЭС, чтобы "поставить его на место", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее заявил представитель Белого дома Джон Кирби, США не видят никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва ЗАЭС Россией, как об этом утверждают в Киеве. Также, по его словам, Штаты не видят каких-либо сведений, указывающих на намерение Москвы применить ядерное оружие на Украине."Нестандартное, очень аккуратно сформулированное заявление Джона Кирби, отмежевавшегося от очередных обвинений Киева, а проще говоря - Зеленского, в адрес России, это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его мнению, еще одним вариантом может быть "нежелание разогревать эту тему вообще", чтобы ее не восприняли как провокацию в России."Самая вероятная версия - это и первое, и второе, и третье. То есть, все эти соображения вместе взятые. Однако видеть здесь серьезный сдвиг в позиции США нет оснований", - заключил Пушков.Глава российского МИД Сергей Лавров накануне назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать ЗАЭС. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Москва надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880182855.html
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в мире, россия, украина, алексей пушков, джон кирби, сергей лавров, сша, запорожская аэс, оон, магатэ
В мире, Россия, Украина, Алексей Пушков, Джон Кирби, Сергей Лавров, США, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского

Сенатор Пушков: США могли послать сигнал Зеленскому по ЗАЭС, чтобы поставить его на место

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. США могли послать сигнал Зеленскому в ситуации с его обвинениями в адрес России по Запорожской АЭС, чтобы "поставить его на место", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Как ранее заявил представитель Белого дома Джон Кирби, США не видят никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва ЗАЭС Россией, как об этом утверждают в Киеве. Также, по его словам, Штаты не видят каких-либо сведений, указывающих на намерение Москвы применить ядерное оружие на Украине.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС
24 июня, 14:19
"Нестандартное, очень аккуратно сформулированное заявление Джона Кирби, отмежевавшегося от очередных обвинений Киева, а проще говоря - Зеленского, в адрес России, это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала); либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его мнению, еще одним вариантом может быть "нежелание разогревать эту тему вообще", чтобы ее не восприняли как провокацию в России.
"Самая вероятная версия - это и первое, и второе, и третье. То есть, все эти соображения вместе взятые. Однако видеть здесь серьезный сдвиг в позиции США нет оснований", - заключил Пушков.
Глава российского МИД Сергей Лавров накануне назвал бредом заявления Киева о том, что Москва готовится взорвать ЗАЭС. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Москва надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В США предупредили об отчаянном решении Зеленского после провалов ВСУ
Вчера, 10:18
 
В миреРоссияУкраинаАлексей ПушковДжон КирбиСергей ЛавровСШАЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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