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Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО на следующей неделе - РИА Новости, 27.06.2023
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23:58 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/shvetsiya-1880803626.html
Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО на следующей неделе
Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО на следующей неделе - РИА Новости, 27.06.2023
Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО на следующей неделе
Встреча Турции, Швеции и Финляндии на высоком уровне по членству Швеции в НАТО пройдет на следующей неделе в Брюсселе, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T23:58
2023-06-27T23:58
в мире
швеция
турция
финляндия
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Встреча Турции, Швеции и Финляндии на высоком уровне по членству Швеции в НАТО пройдет на следующей неделе в Брюсселе, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Есть надежда на позитивное решение (по членству Швеции в НАТО - ред.) до саммита в Вильнюсе… Мы договорились созвать встречу Финляндии, Швеции и Турции на следующей неделе в Брюсселе", - сказал он на пресс-конференции в Гааге. По словам генсека, во встрече примут участие главы МИД, разведывательных служб, советники по национальной безопасности. Столтенберг добавил, что, по его мнению, Швеция уже выполнила все условия, которые ей выдвигала Турция для ратификации решения о вступлении в НАТО. "Пришло время ратифицировать", - подчеркнул генсек.
https://ria.ru/20230627/nato-1880612923.html
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в мире, швеция, турция, финляндия, йенс столтенберг, нато
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Йенс Столтенберг, НАТО
Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО на следующей неделе

Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО в Брюсселе на следующей неделе

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Встреча Турции, Швеции и Финляндии на высоком уровне по членству Швеции в НАТО пройдет на следующей неделе в Брюсселе, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«
"Есть надежда на позитивное решение (по членству Швеции в НАТО - ред.) до саммита в Вильнюсе… Мы договорились созвать встречу Финляндии, Швеции и Турции на следующей неделе в Брюсселе", - сказал он на пресс-конференции в Гааге.
По словам генсека, во встрече примут участие главы МИД, разведывательных служб, советники по национальной безопасности.
Столтенберг добавил, что, по его мнению, Швеция уже выполнила все условия, которые ей выдвигала Турция для ратификации решения о вступлении в НАТО. "Пришло время ратифицировать", - подчеркнул генсек.
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В миреШвецияТурцияФинляндияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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