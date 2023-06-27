https://ria.ru/20230627/shvetsiya-1880803626.html

Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО на следующей неделе

Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО на следующей неделе - РИА Новости, 27.06.2023

Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО на следующей неделе

Встреча Турции, Швеции и Финляндии на высоком уровне по членству Швеции в НАТО пройдет на следующей неделе в Брюсселе, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:58

2023-06-27T23:58

2023-06-27T23:58

в мире

швеция

турция

финляндия

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Встреча Турции, Швеции и Финляндии на высоком уровне по членству Швеции в НАТО пройдет на следующей неделе в Брюсселе, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Есть надежда на позитивное решение (по членству Швеции в НАТО - ред.) до саммита в Вильнюсе… Мы договорились созвать встречу Финляндии, Швеции и Турции на следующей неделе в Брюсселе", - сказал он на пресс-конференции в Гааге. По словам генсека, во встрече примут участие главы МИД, разведывательных служб, советники по национальной безопасности. Столтенберг добавил, что, по его мнению, Швеция уже выполнила все условия, которые ей выдвигала Турция для ратификации решения о вступлении в НАТО. "Пришло время ратифицировать", - подчеркнул генсек.

https://ria.ru/20230627/nato-1880612923.html

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Наталья Макарова

в мире, швеция, турция, финляндия, йенс столтенберг, нато