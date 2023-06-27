https://ria.ru/20230627/servisy-1880735909.html
Meta* введет дополнительные меры для безопасности подростков
Meta* введет дополнительные меры для безопасности подростков - РИА Новости, 27.06.2023
Meta* введет дополнительные меры для безопасности подростков
Американская компания Meta* углубляет набор мер, чтобы сделать свои приложения безопаснее для подростков: родительский контроль расширяется в Instagram* и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:01
2023-06-27T16:01
2023-06-27T16:01
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американская компания Meta* углубляет набор мер, чтобы сделать свои приложения безопаснее для подростков: родительский контроль расширяется в Instagram* и появится в Messenger, а в Facebook* подростки смогут сами устанавливать себе временные ограничения, сообщила компания. "Сегодня мы объявляем об инструментах родительского контроля в Messenger. Родительский контроль в Messenger доступен в США, Великобритании и Канаде уже сегодня, а в ближайшие месяцы его планируется распространить на другие страны мира", - говорится в сообщении. В частности, родители и опекуны теперь смогут просматривать, сколько времени их подросток проводит в Messenger, получать обновления списка контактов и следить за настройками конфиденциальности. Meta* также добавила дополнительные инструменты родительского контроля в Instagram*. Так, подростки будут получать особое уведомление после того, как они заблокировали кого-то: в нем будет предлагаться добавить своих родителей для контроля за их аккаунтом в Instagram* в качестве дополнительного уровня поддержки. Также родители смогут видеть количество общих друзей у подростка с аккаунтами, на которые он подписан. Кроме того, компания добавила функцию "Перерыв", которая уже есть в Instagram*, и в соцсеть Facebook*. "Теперь подростки также будут видеть уведомление, когда они проведут 20 минут в Facebook*, что побудит их отвлечься от приложения и установить ежедневные ограничения по времени", - подчеркнули в Meta*. Компания также работает над функцией в Instagram*, которая предлагает подросткам закрыть приложение, если они смотрят видеоролики ночью. Meta* также сделает доступной для всех пользователей Instagram представленную в январе функцию "Тихий режим". При использовании этой функции пользователи не будут получать никаких уведомлений, статус активности их профиля изменится, чтобы дать другим людям знать, что они находятся в "Тихом режиме", и соцсеть автоматически отправит автоответ, когда кто-то отправит сообщение. "В ближайшие недели мы сделаем "Тихий режим" доступным для всех пользователей Instagram* по всему миру", - добавили в компании. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, сша, марк цукерберг, великобритания, канада
Технологии, США, Марк Цукерберг, Великобритания, Канада
Meta* введет дополнительные меры для безопасности подростков
Американская компания Meta введет набор мер для безопасности подростков в своих сервисах
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американская компания Meta* углубляет набор мер, чтобы сделать свои приложения безопаснее для подростков: родительский контроль расширяется в Instagram* и появится в Messenger, а в Facebook* подростки смогут сами устанавливать себе временные ограничения, сообщила компания.
"Сегодня мы объявляем об инструментах родительского контроля в Messenger. Родительский контроль в Messenger доступен в США
, Великобритании и Канаде
уже сегодня, а в ближайшие месяцы его планируется распространить на другие страны мира", - говорится в сообщении. В частности, родители и опекуны теперь смогут просматривать, сколько времени их подросток проводит в Messenger, получать обновления списка контактов и следить за настройками конфиденциальности.
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Meta* также добавила дополнительные инструменты родительского контроля в Instagram*. Так, подростки будут получать особое уведомление после того, как они заблокировали кого-то: в нем будет предлагаться добавить своих родителей для контроля за их аккаунтом в Instagram* в качестве дополнительного уровня поддержки. Также родители смогут видеть количество общих друзей у подростка с аккаунтами, на которые он подписан.
Кроме того, компания добавила функцию "Перерыв", которая уже есть в Instagram*, и в соцсеть Facebook*. "Теперь подростки также будут видеть уведомление, когда они проведут 20 минут в Facebook*, что побудит их отвлечься от приложения и установить ежедневные ограничения по времени", - подчеркнули в Meta*. Компания также работает над функцией в Instagram*, которая предлагает подросткам закрыть приложение, если они смотрят видеоролики ночью.
Meta* также сделает доступной для всех пользователей Instagram представленную в январе функцию "Тихий режим". При использовании этой функции пользователи не будут получать никаких уведомлений, статус активности их профиля изменится, чтобы дать другим людям знать, что они находятся в "Тихом режиме", и соцсеть автоматически отправит автоответ, когда кто-то отправит сообщение. "В ближайшие недели мы сделаем "Тихий режим" доступным для всех пользователей Instagram* по всему миру", - добавили в компании.
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Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг
заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.