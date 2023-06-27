https://ria.ru/20230627/servisy-1880735909.html

Meta* введет дополнительные меры для безопасности подростков

Meta* введет дополнительные меры для безопасности подростков - РИА Новости, 27.06.2023

Meta* введет дополнительные меры для безопасности подростков

Американская компания Meta* углубляет набор мер, чтобы сделать свои приложения безопаснее для подростков: родительский контроль расширяется в Instagram* и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:01

2023-06-27T16:01

2023-06-27T16:01

технологии

сша

марк цукерберг

великобритания

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578031678_0:58:3000:1746_1920x0_80_0_0_6361825064204830947ace65fcda44c6.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американская компания Meta* углубляет набор мер, чтобы сделать свои приложения безопаснее для подростков: родительский контроль расширяется в Instagram* и появится в Messenger, а в Facebook* подростки смогут сами устанавливать себе временные ограничения, сообщила компания. "Сегодня мы объявляем об инструментах родительского контроля в Messenger. Родительский контроль в Messenger доступен в США, Великобритании и Канаде уже сегодня, а в ближайшие месяцы его планируется распространить на другие страны мира", - говорится в сообщении. В частности, родители и опекуны теперь смогут просматривать, сколько времени их подросток проводит в Messenger, получать обновления списка контактов и следить за настройками конфиденциальности. Meta* также добавила дополнительные инструменты родительского контроля в Instagram*. Так, подростки будут получать особое уведомление после того, как они заблокировали кого-то: в нем будет предлагаться добавить своих родителей для контроля за их аккаунтом в Instagram* в качестве дополнительного уровня поддержки. Также родители смогут видеть количество общих друзей у подростка с аккаунтами, на которые он подписан. Кроме того, компания добавила функцию "Перерыв", которая уже есть в Instagram*, и в соцсеть Facebook*. "Теперь подростки также будут видеть уведомление, когда они проведут 20 минут в Facebook*, что побудит их отвлечься от приложения и установить ежедневные ограничения по времени", - подчеркнули в Meta*. Компания также работает над функцией в Instagram*, которая предлагает подросткам закрыть приложение, если они смотрят видеоролики ночью. Meta* также сделает доступной для всех пользователей Instagram представленную в январе функцию "Тихий режим". При использовании этой функции пользователи не будут получать никаких уведомлений, статус активности их профиля изменится, чтобы дать другим людям знать, что они находятся в "Тихом режиме", и соцсеть автоматически отправит автоответ, когда кто-то отправит сообщение. "В ближайшие недели мы сделаем "Тихий режим" доступным для всех пользователей Instagram* по всему миру", - добавили в компании. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230617/rabota-1878904290.html

https://ria.ru/20230617/mask-1878893876.html

сша

великобритания

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, марк цукерберг, великобритания, канада