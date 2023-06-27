https://ria.ru/20230627/sertifikaty-1880733752.html

Луценко: более 120 вологодских детей-сирот получили жилищные сертификаты

Луценко: более 120 вологодских детей-сирот получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 27.06.2023

Луценко: более 120 вологодских детей-сирот получили жилищные сертификаты

В Вологодской области выдали 121 жилищный сертификат детям-сиротам с апреля 2021 года, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:54

2023-06-27T15:54

2023-06-27T15:54

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 27 июн – РИА Новости. В Вологодской области выдали 121 жилищный сертификат детям-сиротам с апреля 2021 года, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Жилищный сертификат – это одна из дополнительных мер поддержки, которая действует на территории Вологодской области. Благодаря которой жители из категории дети-сироты, которым исполнилось 23 года, могут получить средства на покупку жилья.Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко рассказал о действии соответствующего закона, который был принят на сессии в декабре 2020 года."Дома для сирот по-прежнему строят. Однако специализированный жилищный фонд в полной мере обеспечить жильем всех сирот не может из-за дефицита на рынке. На сегодняшний день право на предоставление жилья наступило у 1644 человек. В 2020 году мы внесли изменения в закон области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства Вологодской области" и ввели дополнительную меру поддержки детям-сиротам с целью сократить очередь на получение жилья. Программа жилищного сертификата пользуется спросом", - цитирует пресс-служба Луценко.Как отмечается в сообщении, прием заявлений на получение жилищного сертификата начался с апреля 2021 года. За время действия программы поступило уже более 150 заявлений, по большинству из них приняты положительные решения.Средства могут быть направлены на приобретение отдельной квартиры или жилого дома по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынках жилья на территории региона. На данный момент выдан 121 сертификат, за шесть месяцев 2023 года поддержку получили 37 жителей. Жилье уже приобрели 87 человек.Право на предоставление жилищного сертификата имеют жители, которые относятся к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет. Помимо этого, должен соблюдаться еще один критерий - успешная социализация в обществе. Рассматриваются данные по доходам, отсутствию уголовных и административных нарушений, фактам заболевания алкоголизмом или наркоманией."В июне 2022 года мы увеличили сумму жилищного сертификата в связи с тем, что максимальная площадь квартиры, которая предоставляется этой категории граждан, также была увеличена до 45 квадратных метров (средняя площадь составляет 36,5 квадратных метров). В расчет берется и среднерыночная стоимость жилья на Вологодчине. Так, за период 2021-2023 годов цена за квадратный метр выросла примерно на 29 тысяч рублей. Поэтому расчетная стоимость социальной выплаты возросла с 1,466 миллиона рублей до 2,733 миллиона рублей", - отметил Луценко.

https://ria.ru/20230524/ipoteka-1873886928.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко