https://ria.ru/20230627/sdelki-1880773896.html

ВТБ переведет максимум залоговых сделок в электронный формат к 2024 году

ВТБ переведет максимум залоговых сделок в электронный формат к 2024 году - РИА Новости, 27.06.2023

ВТБ переведет максимум залоговых сделок в электронный формат к 2024 году

Корпоративные клиенты ВТБ при оформлении кредитных сделок в 80% случаев выбирают электронную регистрацию залога благодаря системе электронной регистрации... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:41

2023-06-27T18:41

2023-06-27T18:41

втб

новости компаний - экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Корпоративные клиенты ВТБ при оформлении кредитных сделок в 80% случаев выбирают электронную регистрацию залога благодаря системе электронной регистрации ипотеки, внедренной ВТБ три года назад, сообщает банк."В части работы с корпоративными клиентами система была внедрена в середине 2020 года в разгар пандемии. Она позволила не только значительно упростить и ускорить процесс оформления ипотеки для корпоративных клиентов, полностью перенеся его в онлайн-формат, но и повысить эффективность за счет сокращения затрат на обработку и хранение документов", - отметили в банке.В частности, система позволяет клиентам в режиме реального времени отслеживать статус своей заявки, обмениваться документами с сотрудниками банка через защищенные электронные каналы связи."ВТБ – один из ведущих игроков на рынке корпоративных кредитов, в том числе благодаря высоким показателям электронной регистрации. В результате внедрения инновационного решения время регистрации ипотеки для клиентов сократилось с 10 до 3 рабочих дней. В дальнейшем мы продолжим инвестировать в развитие и улучшение системы электронной регистрации залогов. Ожидаем, что к 2024 году доля клиентов, использующих электронную регистрацию залога, еще больше возрастет", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента залогов – старшего вице-президента ВТБ Антона Вовка.

https://realty.ria.ru/20230616/ipoteka-1878529036.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, технологии