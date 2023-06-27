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ВТБ переведет максимум залоговых сделок в электронный формат к 2024 году - РИА Новости, 27.06.2023
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18:41 27.06.2023
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ВТБ переведет максимум залоговых сделок в электронный формат к 2024 году
ВТБ переведет максимум залоговых сделок в электронный формат к 2024 году - РИА Новости, 27.06.2023
ВТБ переведет максимум залоговых сделок в электронный формат к 2024 году
Корпоративные клиенты ВТБ при оформлении кредитных сделок в 80% случаев выбирают электронную регистрацию залога благодаря системе электронной регистрации... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:41
2023-06-27T18:41
втб
новости компаний - экономика
технологии
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Корпоративные клиенты ВТБ при оформлении кредитных сделок в 80% случаев выбирают электронную регистрацию залога благодаря системе электронной регистрации ипотеки, внедренной ВТБ три года назад, сообщает банк."В части работы с корпоративными клиентами система была внедрена в середине 2020 года в разгар пандемии. Она позволила не только значительно упростить и ускорить процесс оформления ипотеки для корпоративных клиентов, полностью перенеся его в онлайн-формат, но и повысить эффективность за счет сокращения затрат на обработку и хранение документов", - отметили в банке.В частности, система позволяет клиентам в режиме реального времени отслеживать статус своей заявки, обмениваться документами с сотрудниками банка через защищенные электронные каналы связи."ВТБ – один из ведущих игроков на рынке корпоративных кредитов, в том числе благодаря высоким показателям электронной регистрации. В результате внедрения инновационного решения время регистрации ипотеки для клиентов сократилось с 10 до 3 рабочих дней. В дальнейшем мы продолжим инвестировать в развитие и улучшение системы электронной регистрации залогов. Ожидаем, что к 2024 году доля клиентов, использующих электронную регистрацию залога, еще больше возрастет", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента залогов – старшего вице-президента ВТБ Антона Вовка.
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втб, новости компаний - экономика, технологии
ВТБ, Новости компаний - Экономика, Технологии

ВТБ переведет максимум залоговых сделок в электронный формат к 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Корпоративные клиенты ВТБ при оформлении кредитных сделок в 80% случаев выбирают электронную регистрацию залога благодаря системе электронной регистрации ипотеки, внедренной ВТБ три года назад, сообщает банк.
"В части работы с корпоративными клиентами система была внедрена в середине 2020 года в разгар пандемии. Она позволила не только значительно упростить и ускорить процесс оформления ипотеки для корпоративных клиентов, полностью перенеся его в онлайн-формат, но и повысить эффективность за счет сокращения затрат на обработку и хранение документов", - отметили в банке.
В частности, система позволяет клиентам в режиме реального времени отслеживать статус своей заявки, обмениваться документами с сотрудниками банка через защищенные электронные каналы связи.
"ВТБ – один из ведущих игроков на рынке корпоративных кредитов, в том числе благодаря высоким показателям электронной регистрации. В результате внедрения инновационного решения время регистрации ипотеки для клиентов сократилось с 10 до 3 рабочих дней. В дальнейшем мы продолжим инвестировать в развитие и улучшение системы электронной регистрации залогов. Ожидаем, что к 2024 году доля клиентов, использующих электронную регистрацию залога, еще больше возрастет", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента залогов – старшего вице-президента ВТБ Антона Вовка.
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