https://ria.ru/20230627/samolet-1880642594.html
Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин
Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин - РИА Новости, 27.06.2023
Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин
Самолет в Южно-Сахалинск, задержанный во Владивостоке с обеда понедельника из-за неисправности, вылетел в пункт назначения. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:29
2023-06-27T10:29
2023-06-27T10:50
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южно-сахалинск
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Самолет в Южно-Сахалинск, задержанный во Владивостоке с обеда понедельника из-за неисправности, вылетел в пункт назначения. Рейс 6223 авиакомпании S7 должен был вылететь из Владивостока в 14.00 (07.00 мск) 26 июня. На него было заявлено 150 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс задержали из-за неисправности воздушного судна. Вылет переносили на утро, а потом на середину дня вторника. "Самолет вылетел в 16.19 (09.19 мск), прибытие в Южно-Сахалинск – в 18.40 (10.40 мск)", – сказали РИА Новости в справочной аэропорта.
https://ria.ru/20230626/aeroport-1880587757.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, владивосток, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Владивосток, Южно-Сахалинск, Дальневосточная транспортная прокуратура
Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин
Задержанный на сутки из-за неисправности самолет вылетел из Владивостока на Сахалин
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Самолет в Южно-Сахалинск, задержанный во Владивостоке с обеда понедельника из-за неисправности, вылетел в пункт назначения.
Рейс 6223 авиакомпании S7 должен был вылететь из Владивостока в 14.00 (07.00 мск) 26 июня. На него было заявлено 150 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс задержали из-за неисправности воздушного судна. Вылет переносили на утро, а потом на середину дня вторника.
"Самолет вылетел в 16.19 (09.19 мск), прибытие в Южно-Сахалинск – в 18.40 (10.40 мск)", – сказали РИА Новости в справочной аэропорта.
Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод