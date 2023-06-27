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Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин - РИА Новости, 27.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:29 27.06.2023 (обновлено: 10:50 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/samolet-1880642594.html
Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин
Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин - РИА Новости, 27.06.2023
Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин
Самолет в Южно-Сахалинск, задержанный во Владивостоке с обеда понедельника из-за неисправности, вылетел в пункт назначения. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:29
2023-06-27T10:50
туризм
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туризм
туристы
владивосток
южно-сахалинск
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Самолет в Южно-Сахалинск, задержанный во Владивостоке с обеда понедельника из-за неисправности, вылетел в пункт назначения. Рейс 6223 авиакомпании S7 должен был вылететь из Владивостока в 14.00 (07.00 мск) 26 июня. На него было заявлено 150 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс задержали из-за неисправности воздушного судна. Вылет переносили на утро, а потом на середину дня вторника. "Самолет вылетел в 16.19 (09.19 мск), прибытие в Южно-Сахалинск – в 18.40 (10.40 мск)", – сказали РИА Новости в справочной аэропорта.
https://ria.ru/20230626/aeroport-1880587757.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Владивосток, Южно-Сахалинск, Дальневосточная транспортная прокуратура
Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин

Задержанный на сутки из-за неисправности самолет вылетел из Владивостока на Сахалин

© РИА Новости / Ольга РаспоповаАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Самолет в Южно-Сахалинск, задержанный во Владивостоке с обеда понедельника из-за неисправности, вылетел в пункт назначения.
Рейс 6223 авиакомпании S7 должен был вылететь из Владивостока в 14.00 (07.00 мск) 26 июня. На него было заявлено 150 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс задержали из-за неисправности воздушного судна. Вылет переносили на утро, а потом на середину дня вторника.
"Самолет вылетел в 16.19 (09.19 мск), прибытие в Южно-Сахалинск – в 18.40 (10.40 мск)", – сказали РИА Новости в справочной аэропорта.
Самолет в аэропорту Минеральные воды - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод
26 июня, 21:51
 
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