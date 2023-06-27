https://ria.ru/20230627/samolet-1880642594.html

Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин

Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин - РИА Новости, 27.06.2023

Самолет, на сутки задержанный во Владивостоке, вылетел на Сахалин

Самолет в Южно-Сахалинск, задержанный во Владивостоке с обеда понедельника из-за неисправности, вылетел в пункт назначения. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:29

2023-06-27T10:29

2023-06-27T10:50

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Самолет в Южно-Сахалинск, задержанный во Владивостоке с обеда понедельника из-за неисправности, вылетел в пункт назначения. Рейс 6223 авиакомпании S7 должен был вылететь из Владивостока в 14.00 (07.00 мск) 26 июня. На него было заявлено 150 человек, в том числе 27 детей. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс задержали из-за неисправности воздушного судна. Вылет переносили на утро, а потом на середину дня вторника. "Самолет вылетел в 16.19 (09.19 мск), прибытие в Южно-Сахалинск – в 18.40 (10.40 мск)", – сказали РИА Новости в справочной аэропорта.

https://ria.ru/20230626/aeroport-1880587757.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, владивосток, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура