Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/rosselkhoznadzor-1880622095.html
Россия обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК
Россия обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК - РИА Новости, 27.06.2023
Россия обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК
Россельхознадзор обсуждает с компетентным ведомством Египта постоянную аккредитацию для поставок туда продукции российских предприятий-экспортеров, в том числе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:56
2023-06-27T07:56
россия
египет
пакистан
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824304205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cec9cd54c9baa006f91ccce603988e29.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор обсуждает с компетентным ведомством Египта постоянную аккредитацию для поставок туда продукции российских предприятий-экспортеров, в том числе молочной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Сергей Данкверт. "На площадке Петербургского международного экономического форума провели переговоры с Египтом по поставках с местных современных производств кормов для аквакультуры, а также обсудили постоянную аккредитацию наших предприятий-экспортеров, в том числе молочных. Принято решение, что наши представители поедут в Египет с инспекцией производства кормов для рыбы, а египетские коллеги приедут к нам с инспекцией производителей мяса птицы и молочной продукции", - сообщил Данкверт. В целом в ходе форума состоялся целый ряд встреч и переговоров ведомства с представителями дружественных стран, касающихся взаимных поставок сельскохозяйственной продукции: например, с Пакистаном среди других позиций обсуждался рост поставок риса, а также поставки семян подсолнечника. "На текущий момент первая партия семян подсолнечника уже поступила на территорию РФ", - уточнил Данкверт. Кроме того, РФ с Индией не так давно договорились о проведении взаимных инспекций предприятий по производству животноводческой продукции и поставок туда свинины и мяса птицы по единоразовым лицензиям. РФ также рассчитывает на развитие сотрудничества с Кубой и увеличение объемов взаимных поставок: например, с 17 июня по 1 июля проходит инспекционный визит кубинской стороны на российские предприятия, заинтересованные в поставках туда своей продукции. "У кубинской стороны есть интерес в импорте российского зерна: так, в 2022 году из РФ туда было отгружено 19,6 тысячи тонн пшеницы, с начала 2023 года – 25 тысяч. Также сейчас под гарантии ветеринарной службы государства нами аттестовано шесть кубинских рыбоперерабатывающих предприятий: в 2023 году поставок не было. Но если еще в 2021 году они были заметными – 588 тонн, а в 2022 – снизились до 6 тонн", - уточнил Данкверт.
https://ria.ru/20230528/zerno-1874618175.html
россия
египет
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824304205_28:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_97c4a261ce275e4bd44d9c7a764f2f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, пакистан, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Россия, Египет, Пакистан, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
Россия обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК

Россельхознадзор обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРабота комбайна
Работа комбайна - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Работа комбайна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор обсуждает с компетентным ведомством Египта постоянную аккредитацию для поставок туда продукции российских предприятий-экспортеров, в том числе молочной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Сергей Данкверт.
«
"На площадке Петербургского международного экономического форума провели переговоры с Египтом по поставках с местных современных производств кормов для аквакультуры, а также обсудили постоянную аккредитацию наших предприятий-экспортеров, в том числе молочных. Принято решение, что наши представители поедут в Египет с инспекцией производства кормов для рыбы, а египетские коллеги приедут к нам с инспекцией производителей мяса птицы и молочной продукции", - сообщил Данкверт.
В целом в ходе форума состоялся целый ряд встреч и переговоров ведомства с представителями дружественных стран, касающихся взаимных поставок сельскохозяйственной продукции: например, с Пакистаном среди других позиций обсуждался рост поставок риса, а также поставки семян подсолнечника. "На текущий момент первая партия семян подсолнечника уже поступила на территорию РФ", - уточнил Данкверт.
Кроме того, РФ с Индией не так давно договорились о проведении взаимных инспекций предприятий по производству животноводческой продукции и поставок туда свинины и мяса птицы по единоразовым лицензиям.
РФ также рассчитывает на развитие сотрудничества с Кубой и увеличение объемов взаимных поставок: например, с 17 июня по 1 июля проходит инспекционный визит кубинской стороны на российские предприятия, заинтересованные в поставках туда своей продукции.
"У кубинской стороны есть интерес в импорте российского зерна: так, в 2022 году из РФ туда было отгружено 19,6 тысячи тонн пшеницы, с начала 2023 года – 25 тысяч. Также сейчас под гарантии ветеринарной службы государства нами аттестовано шесть кубинских рыбоперерабатывающих предприятий: в 2023 году поставок не было. Но если еще в 2021 году они были заметными – 588 тонн, а в 2022 – снизились до 6 тонн", - уточнил Данкверт.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Россия может нарастить поставки зерна в Египет
28 мая, 08:52
 
РоссияЕгипетПакистанСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала