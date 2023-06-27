https://ria.ru/20230627/rosselkhoznadzor-1880622095.html

Россия обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК

Россия обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК - РИА Новости, 27.06.2023

Россия обсуждает с Египтом постоянную аккредитацию экспортеров АПК

Россельхознадзор обсуждает с компетентным ведомством Египта постоянную аккредитацию для поставок туда продукции российских предприятий-экспортеров, в том числе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:56

2023-06-27T07:56

2023-06-27T07:56

россия

египет

пакистан

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор обсуждает с компетентным ведомством Египта постоянную аккредитацию для поставок туда продукции российских предприятий-экспортеров, в том числе молочной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Сергей Данкверт. "На площадке Петербургского международного экономического форума провели переговоры с Египтом по поставках с местных современных производств кормов для аквакультуры, а также обсудили постоянную аккредитацию наших предприятий-экспортеров, в том числе молочных. Принято решение, что наши представители поедут в Египет с инспекцией производства кормов для рыбы, а египетские коллеги приедут к нам с инспекцией производителей мяса птицы и молочной продукции", - сообщил Данкверт. В целом в ходе форума состоялся целый ряд встреч и переговоров ведомства с представителями дружественных стран, касающихся взаимных поставок сельскохозяйственной продукции: например, с Пакистаном среди других позиций обсуждался рост поставок риса, а также поставки семян подсолнечника. "На текущий момент первая партия семян подсолнечника уже поступила на территорию РФ", - уточнил Данкверт. Кроме того, РФ с Индией не так давно договорились о проведении взаимных инспекций предприятий по производству животноводческой продукции и поставок туда свинины и мяса птицы по единоразовым лицензиям. РФ также рассчитывает на развитие сотрудничества с Кубой и увеличение объемов взаимных поставок: например, с 17 июня по 1 июля проходит инспекционный визит кубинской стороны на российские предприятия, заинтересованные в поставках туда своей продукции. "У кубинской стороны есть интерес в импорте российского зерна: так, в 2022 году из РФ туда было отгружено 19,6 тысячи тонн пшеницы, с начала 2023 года – 25 тысяч. Также сейчас под гарантии ветеринарной службы государства нами аттестовано шесть кубинских рыбоперерабатывающих предприятий: в 2023 году поставок не было. Но если еще в 2021 году они были заметными – 588 тонн, а в 2022 – снизились до 6 тонн", - уточнил Данкверт.

https://ria.ru/20230528/zerno-1874618175.html

россия

египет

пакистан

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россия, египет, пакистан, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика