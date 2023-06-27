https://ria.ru/20230627/rosselkhoznadzor-1880620920.html

Глава Россельхознадзора призвал ужесточить наказание за фальсификат

Глава Россельхознадзора призвал ужесточить наказание за фальсификат - РИА Новости, 27.06.2023

Глава Россельхознадзора призвал ужесточить наказание за фальсификат

Трагедия с отравлениями суррогатным сидром говорит о том, что наказания за фальсификат в РФ нужно ужесточать, а недобросовестных производителей пищевой... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:43

2023-06-27T07:43

2023-06-27T07:43

ульяновская область

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трагедия с отравлениями суррогатным сидром говорит о том, что наказания за фальсификат в РФ нужно ужесточать, а недобросовестных производителей пищевой продукции и владельцев таких компаний - заносить в соответствующий реестр и больше не допускать до этой деятельности, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Государству, с точки зрения безопасности продукции, нужно заниматься тем, чтобы были и эффективная нормативная база, и серьезные наказания за фальсификацию продукции. Например, ввести реестр недобросовестных компаний и их владельцев: допустил нарушение - не сможешь новые предприятия открывать или быть акционером таковых", - сообщил Данкверт, комментируя выводы, которые стоило бы сделать в связи с недавними случаями отравления в РФ суррогатным сидром. Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. По мнению руководителя Россельхознадзора, нужно законодательно обязать бизнес проводить лабораторные исследования, на основании которых можно было бы достоверно подтвердить качество и состав продукции. Кроме того, параллельно в обязательном порядке хранить в электронном виде всю статистику - от сырья до готового продукта. "Сами мы в электронном виде храним базу всех наших лабораторных исследований, это результаты работы около 700 российских лабораторий. Благодаря нашим системам мы видим, сколько вошло сырья и сколько потом вышло конечного продукта: расхождения за пределами допустимых значений - первый признак различного рода нарушений. За примерами не надо далеко ходить - сгущенка с говяжьим жиром, фальсифицированные рыбные консервы", - напомнил глава ведомства. Он также высказался за необходимость надзорных мероприятий в отношении продукции на растительной основе, например, напитков: в частности, даже проверка так называемого "растительного" молока могла бы показать достаточно вредных компонентов в составе этого продукта. "Поэтому подход к этому сегменту надо менять именно на государственном уровне, и проверки нужны обязательно", - считает Данкверт.

https://ria.ru/20230623/otravlenie-1880019156.html

ульяновская область

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ульяновская область, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия