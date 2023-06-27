https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html

В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО

В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО - РИА Новости, 27.06.2023

В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО

Танки и артиллерия повысят эффективность Росгвардии во время спецоперации, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T20:20

2023-06-27T20:20

2023-06-27T21:19

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

россия

валерий грибакин

виктор золотов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853014515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_206100f23cee2e3ca5c0d615a97936b4.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Танки и артиллерия повысят эффективность Росгвардии во время спецоперации, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин."Важные служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе специальной военной операции, новые методы враждебной деятельности требуют адекватного ответа и новых решений. Обеспечение ведомства танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно", — подчеркнул он.Грибакин напомнил, что Росгвардия — преемник внутренних войск МВД, которые до начала 2000-х годов имели собственные танковые части, но отказались от них в результате реформы.О планах передать Росгвардии танки и тяжелое вооружение рассказал сегодня глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Сроки поставки боевых машин и тяжелого оружия национальной гвардии будут зависеть от финансирования.

https://ria.ru/20230627/zolotov-1880709376.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, россия, валерий грибакин, виктор золотов, владимир путин