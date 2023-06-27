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В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО - РИА Новости, 27.06.2023
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20:20 27.06.2023 (обновлено: 21:19 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html
В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО
В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО - РИА Новости, 27.06.2023
В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО
Танки и артиллерия повысят эффективность Росгвардии во время спецоперации, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:20
2023-06-27T21:19
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
россия
валерий грибакин
виктор золотов
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Танки и артиллерия повысят эффективность Росгвардии во время спецоперации, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин."Важные служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе специальной военной операции, новые методы враждебной деятельности требуют адекватного ответа и новых решений. Обеспечение ведомства танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно", — подчеркнул он.Грибакин напомнил, что Росгвардия — преемник внутренних войск МВД, которые до начала 2000-х годов имели собственные танковые части, но отказались от них в результате реформы.О планах передать Росгвардии танки и тяжелое вооружение рассказал сегодня глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Сроки поставки боевых машин и тяжелого оружия национальной гвардии будут зависеть от финансирования.
https://ria.ru/20230627/zolotov-1880709376.html
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, россия, валерий грибакин, виктор золотов, владимир путин
Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Россия, Валерий Грибакин, Виктор Золотов, Владимир Путин
В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО

В Росгвардии заявили, что танки и артиллерия повысят эффективность ведомства в ходе СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии в зоне СВО
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник Росгвардии в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Танки и артиллерия повысят эффективность Росгвардии во время спецоперации, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
«
"Важные служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе специальной военной операции, новые методы враждебной деятельности требуют адекватного ответа и новых решений. Обеспечение ведомства танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно", — подчеркнул он.
Грибакин напомнил, что Росгвардия — преемник внутренних войск МВД, которые до начала 2000-х годов имели собственные танковые части, но отказались от них в результате реформы.
О планах передать Росгвардии танки и тяжелое вооружение рассказал сегодня глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Сроки поставки боевых машин и тяжелого оружия национальной гвардии будут зависеть от финансирования.
Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Золотов рассказал о действиях Росгвардии во время мятежа
Вчера, 14:23
 
БезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаРоссияВалерий ГрибакинВиктор ЗолотовВладимир Путин
 
 
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