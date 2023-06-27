https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880695476.html
Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки - РИА Новости, 27.06.2023
Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов после выступления главы государства на Соборной площади Кремля. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:32
2023-06-27T13:32
2023-06-27T14:30
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
безопасность
виктор золотов
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов после выступления главы государства на Соборной площади Кремля."Этот вопрос сейчас как раз стоит очень остро. Мы поднимаем вопрос о том, что во время чеченской кампании у нас были танки, а сейчас <...> у нас нет танков. Мы это будем вводить в войска", — сообщил руководитель службы.По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Сроки поставки боевых машин и тяжелого оружия национальной гвардии будут зависеть от финансирования.Золотов также отметил, что бойцы Росгвардии грамотно работали во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные. Для предотвращения кровопролития ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС.
https://ria.ru/20230627/provokatsii-1880696247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, безопасность, виктор золотов, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Безопасность, Виктор Золотов, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
Золотов: Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки, этот вопрос обсуждался с Путиным