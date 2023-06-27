https://ria.ru/20230627/rosatom-1880720039.html

В России сделали новый шаг в освоении топлива для мирного атома будущего

В России сделали новый шаг в освоении топлива для мирного атома будущего - РИА Новости, 27.06.2023

В России сделали новый шаг в освоении топлива для мирного атома будущего

Специалисты "Росатома" начали реакторные испытания ядерного МОКС-топлива, чтобы обосновать возможность его применения в будущем в реакторных установках типа... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:53

2023-06-27T14:53

2023-06-27T14:53

ядерные технологии

россия

димитровград

ульяновская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоярская аэс

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты "Росатома" начали реакторные испытания ядерного МОКС-топлива, чтобы обосновать возможность его применения в будущем в реакторных установках типа ВВЭР, составляющих основу атомной энергетики в РФ и широко представленных в мире на АЭС российского дизайна, тем самым отечественная атомная отрасль делает новый шаг в замыкании ядерного топливного цикла. "В Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области) начались испытания тепловыделяющих элементов (твэлов) типа ВВЭР с уран-плутониевым МОКС-топливом в исследовательском реакторе МИР", - сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. По итогам облучения и специальных экспериментов ученые "Росатома" намерены обосновать эффективность и безопасность эксплуатации МОКС-топлива в реакторных установках типа ВВЭР, составляющих основу атомной энергетики в России и широко эксплуатирующихся за рубежом на АЭС российского дизайна, отмечает ТВЭЛ. "Это новый шаг российской атомной отрасли в замыкании ядерного топливного цикла", - подчеркивает топливная компания "Росатома". "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Благодаря ЗЯТЦ, в частности, расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. В настоящее время в России производится смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо (от английского mixed-oxide fuel) только для реакторов на быстрых нейтронах, на нем работает самый мощный в мире "быстрый" реактор БН-800 в составе энергоблока №4 Белоярской АЭС в Свердловской области. Для реакторных установок ВВЭР (легководные реакторы на тепловых нейтронах, западный аналог - PWR) учеными "Росатома" было разработано уран-плутониевое РЕМИКС-топливо (от regenerated mixture), которое успешно прошло полный цикл эксплуатации в виде опытных твэлов ВВЭР-1000, а сейчас эксплуатируется в составе полноценных тепловыделющих сборок. При этом содержание плутония в РЕМИКС-топливе – до 1,5%, оно имеет в основе смесь "невыгоревшего" регенерированного урана и образовавшегося в реакторе плутония. В свою очередь, МОКС-топливо – это смесь оксидов плутония, выделенного из отработавшего топлива, а также оксидов обедненного урана, который образуется как побочный продукт при производстве ядерного топлива на этапе обогащения урана. В МОКС-топливе для реакторов ВВЭР предполагается содержание плутония ориентировочно 5,5-7,5%. Это позволит обеспечить большую гибкость и эффективность использования регенерированных ядерных материалов в топливном цикле реакторов ВВЭР и оптимизировать затраты на выпуск уран-плутониевого топлива при переходе к его масштабному внедрению, поясняет ТВЭЛ. "Сегодня, как и десятки лет назад, ядерное топливо для ВВЭР – это обогащенный природный уран, в редких случаях – регенерированный уран. Однако уже в недалеком будущем, имея подтвержденные референции по уран-плутониевому топливу, мы сможем предложить весь диапазон возможностей для топливной композиции, в зависимости от требований со стороны реакторной установки и стратегии топливного цикла. Учитывая, что основа атомной энергетики – это именно легководные тепловые реакторы, мы сможем многократно расширить их ресурсную базу, перерабатывать облученное топливо вместо хранения, а также значительно сократить объемы образования ядерных отходов", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении. Для испытаний в реакторе МИР в кооперации между различными предприятиями ТВЭЛ был изготовлен и прошел приемку 21 тепловыделяющий элемент на базе таблеточного МОКС-топлива с содержанием энергетического плутония 5-12%. Экспериментальная топливная сборка, загруженная в петлевой канал исследовательского реактора МИР, содержит 12 твэлов. Еще 9 "свежих" твэлов будут постепенно добавляться в кассету вместо облученных, часть которых на каждом этапе испытаний будет извлекаться для послереакторных исследований (по мере достижения определенного уровня "выгорания" топлива).

https://ria.ru/20230615/myanma-1878259170.html

https://ria.ru/20230418/rosatom-1866049234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, димитровград, ульяновская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоярская аэс, твэл, ввэр-1000, наука