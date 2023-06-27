https://ria.ru/20230627/remont-1880784291.html
Почти 5 тыс. многоквартирных домов отремонтируют в МО до 2026 года
Почти 5 тыс. многоквартирных домов отремонтируют в МО до 2026 года - РИА Новости, 27.06.2023
Почти 5 тыс. многоквартирных домов отремонтируют в МО до 2026 года
До 2026 года в Московской области планируют отремонтировать 4830 многоквартирных домов, на эти цели будет выделено порядка 60 млрд рублей. Такой информацией... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:45
2023-06-27T19:45
2023-06-27T19:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. До 2026 года в Московской области планируют отремонтировать 4830 многоквартирных домов, на эти цели будет выделено порядка 60 млрд рублей. Такой информацией поделился министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский, сообщает телеканал "360".В результате жилищные условия для 750 тыс. жителей Подмосковья будут улучшены.На данный момент Фонд капитального ремонта Московской области занимается поиском подрядчиков для заключения контракта на трехлетний срок."В связи с проводимыми конкурентными процедурами по выбору подрядных организаций большая часть работ запланирована на 2024–2025 годы", – добавил гендиректор фонда Валерий Николов.
https://ria.ru/20230622/sezon-1879858431.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)