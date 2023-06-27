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Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 27.06.2023
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17:36 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/razmeschenie-1880758955.html
Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК "Вагнер"
Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК "Вагнер"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране не строят лагерей для бойцов ЧВК "Вагнер", но при необходимости помогут с размещением. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:36
2023-06-27T17:36
в мире
белоруссия
александр лукашенко
евгений пригожин
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране не строят лагерей для бойцов ЧВК "Вагнер", но при необходимости помогут с размещением. "Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят - я так понимаю, они смотрят отдельные территории, - мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Sputnik Беларусь. Он отметил, что в понедельник общался по телефону с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным, который рассказал, что ряд бойцов "Вагнера" планируют подписать контракт с Минобороны РФ. "Но, говорит, самое главное, мои ребята уже по полгода - по году не были дома. И мне было важно с Путиным (президентом России – ред.) договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание. Они хотят поехать в семьи. Ну ради бога. Молодец Путин, вчера сказал: "Если кто-то не хочет контракт заключать, воевать там и прочее - хорошо, вы свое отвоевали", - продолжил глава государства. Лукашенко еще раз подчеркнул, что никаких лагерей в Белоруссии для "Вагнера" не строят. "Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", - добавил он. При этом Лукашенко опроверг информационные вбросы о том, что приезд руководителя ЧВК "Вагнер" в Белоруссию - это "очередная миссия по заданию Кремля" и компания якобы намерена устроить провокацию перед саммитом НАТО. "Значит, он (Пригожин - ред.) у нас по заданию Кремля, в ходе которого может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе? Нет, мы не собираемся ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных. Только команду дай - они любую провокацию организуют", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что "это не нужно". "Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости", - заявил президент.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880724094.html
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880745177.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК "Вагнер"

Лукашенко: Минск не строит лагеря для членов ЧВК "Вагнер", но готов помочь с размещением

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране не строят лагерей для бойцов ЧВК "Вагнер", но при необходимости помогут с размещением.
"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят - я так понимаю, они смотрят отдельные территории, - мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Sputnik Беларусь.
Он отметил, что в понедельник общался по телефону с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным, который рассказал, что ряд бойцов "Вагнера" планируют подписать контракт с Минобороны РФ. "Но, говорит, самое главное, мои ребята уже по полгода - по году не были дома. И мне было важно с Путиным (президентом России – ред.) договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание. Они хотят поехать в семьи. Ну ради бога. Молодец Путин, вчера сказал: "Если кто-то не хочет контракт заключать, воевать там и прочее - хорошо, вы свое отвоевали", - продолжил глава государства.
Лукашенко еще раз подчеркнул, что никаких лагерей в Белоруссии для "Вагнера" не строят. "Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", - добавил он.
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При этом Лукашенко опроверг информационные вбросы о том, что приезд руководителя ЧВК "Вагнер" в Белоруссию - это "очередная миссия по заданию Кремля" и компания якобы намерена устроить провокацию перед саммитом НАТО.
"Значит, он (Пригожин - ред.) у нас по заданию Кремля, в ходе которого может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе? Нет, мы не собираемся ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных. Только команду дай - они любую провокацию организуют", - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что "это не нужно". "Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости", - заявил президент.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа
 
 
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