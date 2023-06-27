https://ria.ru/20230627/ravnopravie-1880620160.html

Посол России в Китае заявил о создании равноправных систем безопасности

Посол России в Китае заявил о создании равноправных систем безопасности - РИА Новости, 27.06.2023

Посол России в Китае заявил о создании равноправных систем безопасности

Россия и Китай действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной и не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:28

2023-06-27T07:28

2023-06-27T07:28

китай

россия

сша

игорь моргулов

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной и не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. "Мы являемся свидетелями поистине кардинальных изменений геополитического ландшафта. Так называемый коллективный Запад цепляется за своё ускользающее глобальное доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. США открыто декларируют курс на двойное сдерживание России и Китая, объявив Российскую Федерацию "непосредственной угрозой", а КНР — "стратегическим конкурентом", - заявил Моргулов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он отметил, что "на контрасте с этим Москва и Пекин последовательно выступают с альтернативным взглядом за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких непонятно кем придуманных правилах". "Россия и Китай действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом", - добавил дипломат. Моргулов подчеркнул, что "нашу позицию разделяет абсолютное большинство стран мира".

https://ria.ru/20230627/podderzhka-1880619705.html

китай

россия

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китай, россия, сша, игорь моргулов