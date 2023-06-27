https://ria.ru/20230627/putin-1880724448.html

Военным во время мятежа пришлось работать в сложных условиях, заявил Путин

Военным во время мятежа пришлось работать в сложных условиях, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2023

Военным во время мятежа пришлось работать в сложных условиях, заявил Путин

Военнослужащим минобороны РФ во время попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" приходилось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать потерь среди мирного... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:08

2023-06-27T15:08

2023-06-27T15:36

безопасность

владимир путин

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

фсб

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащим минобороны РФ во время попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" приходилось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать потерь среди мирного населения на оживленных трассах, еще большее сожаление вызывает наличие боевых потерь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими минобороны РФ в Кремле."К сожалению, вам приходилось работать в очень сложных условиях для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения, потому что приходилось работать на оживленных трассах. И еще большее сожаление вызывает тот факт, что у нас есть потери. Это, конечно, боевые потери, по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения", - сказал Путин.Ранее во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня. Он отметил, что погибшие в тот день летчики с честью выполнили свой долг.

https://ria.ru/20230627/semi-1880723926.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб