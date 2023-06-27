https://ria.ru/20230627/putin-1880724448.html
Военным во время мятежа пришлось работать в сложных условиях, заявил Путин
Военным во время мятежа пришлось работать в сложных условиях, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2023
Военным во время мятежа пришлось работать в сложных условиях, заявил Путин
Военнослужащим минобороны РФ во время попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" приходилось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать потерь среди мирного... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:08
2023-06-27T15:08
2023-06-27T15:36
безопасность
владимир путин
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фсб
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащим минобороны РФ во время попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" приходилось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать потерь среди мирного населения на оживленных трассах, еще большее сожаление вызывает наличие боевых потерь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими минобороны РФ в Кремле."К сожалению, вам приходилось работать в очень сложных условиях для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения, потому что приходилось работать на оживленных трассах. И еще большее сожаление вызывает тот факт, что у нас есть потери. Это, конечно, боевые потери, по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения", - сказал Путин.Ранее во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня. Он отметил, что погибшие в тот день летчики с честью выполнили свой долг.
https://ria.ru/20230627/semi-1880723926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ФСБ
Военным во время мятежа пришлось работать в сложных условиях, заявил Путин
Путин заявил, что боевые потери военных во время мятежа вызывают сожаление
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащим минобороны РФ во время попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер" приходилось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать потерь среди мирного населения на оживленных трассах, еще большее сожаление вызывает наличие боевых потерь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими минобороны РФ в Кремле.
"К сожалению, вам приходилось работать в очень сложных условиях для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения, потому что приходилось работать на оживленных трассах. И еще большее сожаление вызывает тот факт, что у нас есть потери. Это, конечно, боевые потери, по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения", - сказал Путин.
Ранее во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии
, ФСБ
, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня. Он отметил, что погибшие в тот день летчики с честью выполнили свой долг.
Семьи военнослужащих, погибших во время мятежа, поддержат