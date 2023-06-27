https://ria.ru/20230627/putin-1880723831.html

Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа

Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы мятеж, начатый ЧВК "Вагнер", не был подавлен, то противник воспользовался бы этим. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:06

2023-06-27T15:06

2023-06-27T15:18

попытка вооруженного мятежа

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880715118_0:264:2848:1866_1920x0_80_0_0_30a1e09642d15a821174309a987c6ba1.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы мятеж, начатый ЧВК "Вагнер", не был подавлен, то противник воспользовался бы этим."Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать. Но ничего не получается. Надеюсь, что и не получится. Даже уверен в этом. Но точно совершенно - воспользовались бы", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле.

https://ria.ru/20230627/putin-1880725468.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

попытка вооруженного мятежа, россия, владимир путин