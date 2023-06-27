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Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
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15:06 27.06.2023 (обновлено: 15:18 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/putin-1880723831.html
Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа
Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы мятеж, начатый ЧВК "Вагнер", не был подавлен, то противник воспользовался бы этим. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:06
2023-06-27T15:18
попытка вооруженного мятежа
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы мятеж, начатый ЧВК "Вагнер", не был подавлен, то противник воспользовался бы этим."Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать. Но ничего не получается. Надеюсь, что и не получится. Даже уверен в этом. Но точно совершенно - воспользовались бы", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле.
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попытка вооруженного мятежа, россия, владимир путин
Попытка вооруженного мятежа, Россия, Владимир Путин
Путин: противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа

Путин заявил, что противник попытался воспользоваться ситуацией с помощью мятежа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы мятеж, начатый ЧВК "Вагнер", не был подавлен, то противник воспользовался бы этим.
«
"Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать. Но ничего не получается. Надеюсь, что и не получится. Даже уверен в этом. Но точно совершенно - воспользовались бы", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Путин надеется, что руководители "Вагнера" ничего не украли
Вчера, 15:12
 
Попытка вооруженного мятежаРоссияВладимир Путин
 
 
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