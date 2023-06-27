https://ria.ru/20230627/putin-1880681790.html
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:14
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле
Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле
2023-06-27T13:14
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PT5M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа.
2023-06-27T13:14
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PT5M39S
Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа.