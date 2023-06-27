https://ria.ru/20230627/putin-1880681790.html

Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:14

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880699672_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_16df43c4f3f52a48c2242346497b5f18.jpg

Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле 2023-06-27T13:14 true PT5M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, видео