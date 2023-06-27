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Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
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13:14 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/putin-1880681790.html
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:14
2023-06-27T13:14
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа.
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Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле
Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа.
2023-06-27T13:14
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Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа

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Президент России Владимир Путин выступает с речью перед сотрудниками подразделений, обеспечивавших порядок во время мятежа.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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