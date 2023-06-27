https://ria.ru/20230627/provokatsii-1880696247.html

Глава Росгвардии ответил на вопрос о возможности новых провокаций в Москве

Глава Росгвардии ответил на вопрос о возможности новых провокаций в Москве - РИА Новости, 27.06.2023

Глава Росгвардии ответил на вопрос о возможности новых провокаций в Москве

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил журналистам, что его ведомство всегда готово к отражению любых провокаций. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:35

2023-06-27T13:35

2023-06-27T14:17

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

виктор золотов

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил журналистам, что его ведомство всегда готово к отражению любых провокаций."Мы всегда этого опасаемся, всегда к этому готовимся, в этом наша работа", - ответил он на вопрос, не опасается ли новых провокаций в столице."Но я хочу сказать: любые провокации, любые (несанкционированные - ред.) митинги, если они угрожают, непосредственную угрозу стране несут, то естественно, они будут отражены и подавлены", - добавил Золотов.

https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880693207.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, виктор золотов, попытка вооруженного мятежа