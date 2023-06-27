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Глава Росгвардии ответил на вопрос о возможности новых провокаций в Москве - РИА Новости, 27.06.2023
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13:35 27.06.2023 (обновлено: 14:17 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/provokatsii-1880696247.html
Глава Росгвардии ответил на вопрос о возможности новых провокаций в Москве
Глава Росгвардии ответил на вопрос о возможности новых провокаций в Москве - РИА Новости, 27.06.2023
Глава Росгвардии ответил на вопрос о возможности новых провокаций в Москве
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил журналистам, что его ведомство всегда готово к отражению любых провокаций. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:35
2023-06-27T14:17
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
виктор золотов
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил журналистам, что его ведомство всегда готово к отражению любых провокаций."Мы всегда этого опасаемся, всегда к этому готовимся, в этом наша работа", - ответил он на вопрос, не опасается ли новых провокаций в столице."Но я хочу сказать: любые провокации, любые (несанкционированные - ред.) митинги, если они угрожают, непосредственную угрозу стране несут, то естественно, они будут отражены и подавлены", - добавил Золотов.
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880693207.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, виктор золотов, попытка вооруженного мятежа
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Москва, Виктор Золотов, Попытка вооруженного мятежа
Глава Росгвардии ответил на вопрос о возможности новых провокаций в Москве

Золотов заявил, что Росгвардия будет готова отразить и подавить любые провокации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль войск Росгвардии
Автомобиль войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль войск Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил журналистам, что его ведомство всегда готово к отражению любых провокаций.
«
"Мы всегда этого опасаемся, всегда к этому готовимся, в этом наша работа", - ответил он на вопрос, не опасается ли новых провокаций в столице.
"Но я хочу сказать: любые провокации, любые (несанкционированные - ред.) митинги, если они угрожают, непосредственную угрозу стране несут, то естественно, они будут отражены и подавлены", - добавил Золотов.
Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Золотов отметил действия Росгвардии во время попытки вооруженного мятежа
Вчера, 13:26
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваВиктор ЗолотовПопытка вооруженного мятежа
 
 
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