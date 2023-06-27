https://ria.ru/20230627/proniknovenie-1880787188.html

Лукашенко заявил, что Минск готовится бороться с проникновением боевиков

Лукашенко заявил, что Минск готовится бороться с проникновением боевиков - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что Минск готовится бороться с проникновением боевиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны готовятся, насколько это возможно, противостоять угрозе проникновения боевиков из числа... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T20:05

2023-06-27T20:05

2023-06-27T20:05

в мире

белоруссия

александр лукашенко

украина

sunday times

минск

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны готовятся, насколько это возможно, противостоять угрозе проникновения боевиков из числа радикально настроенной белорусской оппозиции, которых готовят за рубежом. "Мы к этому готовимся, насколько это возможно", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Белта. Он подчеркнул, что Белоруссия остается открытой для туристов из соседних западных стран, а также для украинцев. "Вы же понимаете, что все (всех въезжающих в страну – ред.) просеять невозможно. Это очень большая, тяжелая и затратная работа. Но это главный для нас вопрос - для спецслужб. Ладно, они там бряцают языками: сутки повякали - на другие сутки все видят, что это вранье. А здесь мы не отмахиваемся от этого", - заверил президент. Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что в Познани проходят тренировку несколько сотен боевиков, которые ранее выехали из Белоруссии и теперь планируют попытаться осуществить в республике вооруженный переворот. Попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за рубежом боевиков будут плачевными для исполнителей и организаторов, заявил РИА Новости в июне пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. До этого глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в ряде соседних стран Запада и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж и теракты на территории Белоруссии для свержения власти. Он также говорил, что белорусским спецслужбам известны конкретные лица, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, и их цели. По его данным, выехавшие за пределы Белоруссии представители радикально настроенной оппозиции запросили у западных спонсоров 250 миллионов долларов на подрывную деятельность в отношении Белоруссии. Глава КГБ сообщал, что иностранными спецслужбами и выехавшей из страны белорусской оппозицией на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков для вооруженного захвата райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции на Минск. По его словам, группа, как планируется, вооруженная украинской стороной, должна зайти в Белоруссию со стороны Украины. Однако глава КГБ не исключал, что будут попытки отвлечь внимание "с других сторон". Тогда он уточнял, что профессиональной подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы не только на территории Украины, но также в Польше и Литве.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880774005.html

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880772318.html

белоруссия

украина

минск

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, sunday times, минск