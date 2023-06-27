https://ria.ru/20230627/proekt-1880451583.html

Проект "ТОК" о социальной адаптации презентуют в Некрасовской библиотеке

Проект "ТОК" о социальной адаптации презентуют в Некрасовской библиотеке - РИА Новости, 27.06.2023

Проект "ТОК" о социальной адаптации презентуют в Некрасовской библиотеке

во внутренний мир подопечных психоневрологического интерната №3 Петергофа, была отмечена на фестивалях Artdoc Fest, Festival Mental, Almaty Indie Film Fest и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:00

2023-06-27T10:00

2023-06-27T10:00

миа "россия сегодня"

новости агентства

кино

кино и сериалы

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880448519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40537a3665d8258633ee57ac3331018f.jpg

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Показ фильма "Дом на Заячьем проспекте" от студии документального кино "ТОК" и беседа с режиссером картины Андреем Лобановым состоятся в четверг, 29 июня, в конференц-зале Библиотеки им. Некрасова. Лента, которая представляет собой аудиовизуальное погружение во внутренний мир подопечных психоневрологического интерната №3 Петергофа, была отмечена на фестивалях Artdoc Fest, Festival Mental, Almaty Indie Film Fest и другие.Обычно подобные заведения ассоциируются с заточением и мучительным угасанием людей с особенностями. Однако этот интернат — не просто лечебное учреждение, а место социальной адаптации и пространство для творческих экспериментов. Здесь волонтеры помогают своим подопечным раскрыться. Они ищут себя в искусстве, создают абстрактную живопись и электронную музыку. Для тех, кто живет в доме на Заячьем проспекте, творчество — единственный способ общения с внешним миром.После показа состоится обсуждение, у зрителей будет возможность задать вопросы и узнать больше о творцах, живущих в таком необычном месте. Андрей Лобанов расскажет, как пациенты получают поддержку и осваивают новые области искусства, а также поделится идеей создания фильма и порассуждает о важности развития инклюзивной творческой среды."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.

https://ria.ru/20230623/film-1879864795.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", новости агентства, кино, кино и сериалы, культура