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Проект "ТОК" о социальной адаптации презентуют в Некрасовской библиотеке - РИА Новости, 27.06.2023
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10:00 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/proekt-1880451583.html
Проект "ТОК" о социальной адаптации презентуют в Некрасовской библиотеке
Проект "ТОК" о социальной адаптации презентуют в Некрасовской библиотеке - РИА Новости, 27.06.2023
Проект "ТОК" о социальной адаптации презентуют в Некрасовской библиотеке
во внутренний мир подопечных психоневрологического интерната №3 Петергофа, была отмечена на фестивалях Artdoc Fest, Festival Mental, Almaty Indie Film Fest и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:00
2023-06-27T10:00
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Показ фильма "Дом на Заячьем проспекте" от студии документального кино "ТОК" и беседа с режиссером картины Андреем Лобановым состоятся в четверг, 29 июня, в конференц-зале Библиотеки им. Некрасова. Лента, которая представляет собой аудиовизуальное погружение во внутренний мир подопечных психоневрологического интерната №3 Петергофа, была отмечена на фестивалях Artdoc Fest, Festival Mental, Almaty Indie Film Fest и другие.Обычно подобные заведения ассоциируются с заточением и мучительным угасанием людей с особенностями. Однако этот интернат — не просто лечебное учреждение, а место социальной адаптации и пространство для творческих экспериментов. Здесь волонтеры помогают своим подопечным раскрыться. Они ищут себя в искусстве, создают абстрактную живопись и электронную музыку. Для тех, кто живет в доме на Заячьем проспекте, творчество — единственный способ общения с внешним миром.После показа состоится обсуждение, у зрителей будет возможность задать вопросы и узнать больше о творцах, живущих в таком необычном месте. Андрей Лобанов расскажет, как пациенты получают поддержку и осваивают новые области искусства, а также поделится идеей создания фильма и порассуждает о важности развития инклюзивной творческой среды."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.
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Алёна Пава
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миа "россия сегодня", новости агентства, кино, кино и сериалы, культура
МИА "Россия сегодня", Новости агентства, кино, Кино и сериалы, Культура

Проект "ТОК" о социальной адаптации презентуют в Некрасовской библиотеке

© ТОКФильм "Дом на Заячьем проспекте"
Фильм Дом на Заячьем проспекте
© ТОК
Фильм "Дом на Заячьем проспекте"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Показ фильма "Дом на Заячьем проспекте" от студии документального кино "ТОК" и беседа с режиссером картины Андреем Лобановым состоятся в четверг, 29 июня, в конференц-зале Библиотеки им. Некрасова. Лента, которая представляет собой аудиовизуальное погружение во внутренний мир подопечных психоневрологического интерната №3 Петергофа, была отмечена на фестивалях Artdoc Fest, Festival Mental, Almaty Indie Film Fest и другие.
Обычно подобные заведения ассоциируются с заточением и мучительным угасанием людей с особенностями. Однако этот интернат — не просто лечебное учреждение, а место социальной адаптации и пространство для творческих экспериментов. Здесь волонтеры помогают своим подопечным раскрыться. Они ищут себя в искусстве, создают абстрактную живопись и электронную музыку. Для тех, кто живет в доме на Заячьем проспекте, творчество — единственный способ общения с внешним миром.
После показа состоится обсуждение, у зрителей будет возможность задать вопросы и узнать больше о творцах, живущих в таком необычном месте. Андрей Лобанов расскажет, как пациенты получают поддержку и осваивают новые области искусства, а также поделится идеей создания фильма и порассуждает о важности развития инклюзивной творческой среды.
"ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.
Фильм Мы им доверяем - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Фильм студии "ТОК" покажут в "Октябре" на фестивале "Докер"
23 июня, 12:00
 
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