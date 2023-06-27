Зеленский заявил, что есть основания для приглашения Киева в НАТО
Зеленский заявил, что есть основания для политического приглашения Киева в НАТО на саммите
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.
"НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления. Работаем с командой, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Ранее он заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.