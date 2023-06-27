https://ria.ru/20230627/priglashenie-1880705042.html

Зеленский заявил, что есть основания для приглашения Киева в НАТО

Зеленский заявил, что есть основания для приглашения Киева в НАТО - РИА Новости, 27.06.2023

Зеленский заявил, что есть основания для приглашения Киева в НАТО

Владимир Зеленский утверждает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:06

2023-06-27T14:06

2023-06-27T14:06

в мире

украина

вильнюс

киев

джо байден

владимир зеленский

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_bf27aea795c7fc5909bd7265149097a3.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. "НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления. Работаем с командой, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Ранее он заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230627/nato-1880621570.html

украина

вильнюс

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вильнюс, киев, джо байден, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг