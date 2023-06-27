https://ria.ru/20230627/pozhary-1880629499.html

В России за сутки потушили 36 природных пожаров

В России за сутки потушили 36 природных пожаров - РИА Новости, 27.06.2023

В России за сутки потушили 36 природных пожаров

В России за сутки потушили 36 природных пожаров на площади около 600 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:30

2023-06-27T09:30

2023-06-27T09:30

россия

природные пожары в россии

алтайский край

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В России за сутки потушили 36 природных пожаров на площади около 600 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.06.2023 года в 21 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 36 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 601 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 27 июня в России действовало 42 лесных пожара на площади 23 261 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на 9760 гектарах.

https://ria.ru/20230626/pozhar-1880581763.html

россия

алтайский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, природные пожары в россии, алтайский край