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На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар - РИА Новости, 27.06.2023
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11:50 27.06.2023 (обновлено: 12:34 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/pozhar-1880670475.html
На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар
На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар - РИА Новости, 27.06.2023
На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар
Открытый огонь на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:50
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происшествия
омск
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытый огонь на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 11.35 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 1,8 тысячи квадратных метров в Омске, 27 человек, в том числе восемь детей, удалось спасти, из горящего здания были эвакуированы более 40 человек.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар

На крыше пятиэтажного жилого дома в Омске потушили открытый огонь

© МЧС РоссииТушение пожара на крышу жилого дома в Омске. 27 июня 2023
Тушение пожара на крышу жилого дома в Омске. 27 июня 2023
© МЧС России
Тушение пожара на крышу жилого дома в Омске. 27 июня 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытый огонь на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 11.35 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 1,8 тысячи квадратных метров в Омске, 27 человек, в том числе восемь детей, удалось спасти, из горящего здания были эвакуированы более 40 человек.
 
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