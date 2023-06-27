https://ria.ru/20230627/pozhar-1880670475.html
На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар
На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар - РИА Новости, 27.06.2023
На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар
Открытый огонь на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:50
2023-06-27T11:50
2023-06-27T12:34
происшествия
омск
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытый огонь на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 11.35 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 1,8 тысячи квадратных метров в Омске, 27 человек, в том числе восемь детей, удалось спасти, из горящего здания были эвакуированы более 40 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
На крыше пятиэтажки в Омске потушили пожар
На крыше пятиэтажного жилого дома в Омске потушили открытый огонь
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Открытый огонь на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 11.35 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 1,8 тысячи квадратных метров в Омске, 27 человек, в том числе восемь детей, удалось спасти, из горящего здания были эвакуированы более 40 человек.