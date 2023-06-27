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На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке - РИА Новости, 27.06.2023
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03:44 27.06.2023 (обновлено: 03:45 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/pozhar-1880610716.html
На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке
На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке - РИА Новости, 27.06.2023
На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке
Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ смогли потушить сильный пожар, который охватил все этажи высотного жилого здания в известном комплексе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:44
2023-06-27T03:45
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ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ смогли потушить сильный пожар, который охватил все этажи высотного жилого здания в известном комплексе "Абраж-Аджман" в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ, сообщило электронное издание Ajman News в Twitter.Оно разместило видеозапись, на котором видно, что одна сторона высотки почти полностью выгорела. О сложности пожара говорит присутствие на месте происшествия начальника службы гражданской обороны Аджмана Джасема аль-Марзуки и ответственного за полицейские операции директора полиции Аджмана генерала Абдаллы аль-Матруши.О пострадавших пока не сообщается.
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оаэ, в мире
ОАЭ, В мире
На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке

AJ: в эмирате Аджман на севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке

© Фото : страница Emirates Fire and Rescue Company в FacebookПожарный в ОАЭ
Пожарный в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : страница Emirates Fire and Rescue Company в Facebook
Пожарный в ОАЭ. Архивное фото
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ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ смогли потушить сильный пожар, который охватил все этажи высотного жилого здания в известном комплексе "Абраж-Аджман" в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ, сообщило электронное издание Ajman News в Twitter.
Оно разместило видеозапись, на котором видно, что одна сторона высотки почти полностью выгорела. О сложности пожара говорит присутствие на месте происшествия начальника службы гражданской обороны Аджмана Джасема аль-Марзуки и ответственного за полицейские операции директора полиции Аджмана генерала Абдаллы аль-Матруши.
О пострадавших пока не сообщается.
 
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