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На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке
На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке - РИА Новости, 27.06.2023
На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке
Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ смогли потушить сильный пожар, который охватил все этажи высотного жилого здания в известном комплексе... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:44
2023-06-27T03:44
2023-06-27T03:45
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ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ смогли потушить сильный пожар, который охватил все этажи высотного жилого здания в известном комплексе "Абраж-Аджман" в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ, сообщило электронное издание Ajman News в Twitter.Оно разместило видеозапись, на котором видно, что одна сторона высотки почти полностью выгорела. О сложности пожара говорит присутствие на месте происшествия начальника службы гражданской обороны Аджмана Джасема аль-Марзуки и ответственного за полицейские операции директора полиции Аджмана генерала Абдаллы аль-Матруши.О пострадавших пока не сообщается.
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На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке
AJ: в эмирате Аджман на севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке