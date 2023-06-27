https://ria.ru/20230627/pozhar-1880610716.html

На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке

На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке - РИА Новости, 27.06.2023

На севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке

Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ смогли потушить сильный пожар, который охватил все этажи высотного жилого здания в известном комплексе... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T03:44

2023-06-27T03:44

2023-06-27T03:45

оаэ

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575420040_168:274:960:720_1920x0_80_0_0_e401dd2d9de530e53bd3105c47928c2e.jpg

ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ смогли потушить сильный пожар, который охватил все этажи высотного жилого здания в известном комплексе "Абраж-Аджман" в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ, сообщило электронное издание Ajman News в Twitter.Оно разместило видеозапись, на котором видно, что одна сторона высотки почти полностью выгорела. О сложности пожара говорит присутствие на месте происшествия начальника службы гражданской обороны Аджмана Джасема аль-Марзуки и ответственного за полицейские операции директора полиции Аджмана генерала Абдаллы аль-Матруши.О пострадавших пока не сообщается.

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, в мире