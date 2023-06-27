https://ria.ru/20230627/posolstvo-1880649488.html

Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России

Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России - РИА Новости, 27.06.2023

Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России

Решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре, предоставленный под строительство нового комплекса посольства России, является... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:38

2023-06-27T10:38

2023-06-27T10:48

канберра

австралия

в мире

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре, предоставленный под строительство нового комплекса посольства России, является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права, говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захарова.Захарова обратила внимание на то, что ранее Управление по делам столичной территории Австралии пыталось отобрать участок российского посольства в Ярраламле. По ее словам, в ходе переговоров с подключением юристов Москве удалось продемонстрировать, что эти проблемы стали следствием обструкционистской позиции официальной Канберры. Захарова отметила, что в результате 31 мая российская сторона достигла с Управлением взаимоприемлемого соглашения об урегулировании разногласий."Как сейчас стало ясно, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же самое время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипнедвижимости. Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права. Законность их также сомнительна", - заявила во вторник Захарова.

https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880643844.html

канберра

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канберра, австралия, в мире, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)