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Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России - РИА Новости, 27.06.2023
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10:38 27.06.2023 (обновлено: 10:48 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/posolstvo-1880649488.html
Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России
Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России - РИА Новости, 27.06.2023
Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России
Решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре, предоставленный под строительство нового комплекса посольства России, является... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:38
2023-06-27T10:48
канберра
австралия
в мире
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре, предоставленный под строительство нового комплекса посольства России, является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права, говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захарова.Захарова обратила внимание на то, что ранее Управление по делам столичной территории Австралии пыталось отобрать участок российского посольства в Ярраламле. По ее словам, в ходе переговоров с подключением юристов Москве удалось продемонстрировать, что эти проблемы стали следствием обструкционистской позиции официальной Канберры. Захарова отметила, что в результате 31 мая российская сторона достигла с Управлением взаимоприемлемого соглашения об урегулировании разногласий."Как сейчас стало ясно, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же самое время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипнедвижимости. Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права. Законность их также сомнительна", - заявила во вторник Захарова.
https://ria.ru/20230627/avstraliya-1880643844.html
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канберра, австралия, в мире, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Канберра, Австралия, В мире, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова раскритиковала решение Австралии по участку под посольство России

Захарова назвала действия Австралии по участку под посольство России недобросовестными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Решение Австралии прекратить договор аренды на участок в Канберре, предоставленный под строительство нового комплекса посольства России, является недобросовестным и показывает пренебрежение принципом верховенства права, говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захарова.
Захарова обратила внимание на то, что ранее Управление по делам столичной территории Австралии пыталось отобрать участок российского посольства в Ярраламле. По ее словам, в ходе переговоров с подключением юристов Москве удалось продемонстрировать, что эти проблемы стали следствием обструкционистской позиции официальной Канберры. Захарова отметила, что в результате 31 мая российская сторона достигла с Управлением взаимоприемлемого соглашения об урегулировании разногласий.
"Как сейчас стало ясно, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же самое время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипнедвижимости. Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права. Законность их также сомнительна", - заявила во вторник Захарова.
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Австралии сообщили, как используют отобранное у России здание посольства
Вчера, 10:22
 
КанберраАвстралияВ миреМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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