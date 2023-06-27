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Создан реестр мер помощи студентам педвузов из семей участников СВО - РИА Новости, 27.06.2023
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15:02 27.06.2023
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Создан реестр мер помощи студентам педвузов из семей участников СВО
Создан реестр мер помощи студентам педвузов из семей участников СВО - РИА Новости, 27.06.2023
Создан реестр мер помощи студентам педвузов из семей участников СВО
Минпросвещения России создало реестр мер социальной поддержки педагогических вузов Минпросвещения России, установленных для членов семей участников специальной... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:02
2023-06-27T15:02
год педагога и наставника
общество
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Минпросвещения России создало реестр мер социальной поддержки педагогических вузов Минпросвещения России, установленных для членов семей участников специальной военной операции (СВО). Информация об оказании помощи таким студентам опубликована на сайтах педвузов.&quot;Педагогическое сообщество всегда чутко откликалось на социально-экономические процессы в нашем государстве. Сегодня в приоритете оказание мер социальной поддержки семьям участников специальной военной операции (СВО), и педагогические вузы включились в реализацию мероприятий по оказанию адресной помощи. Сформирован реестр мер социальной поддержки педагогических вузов Минпросвещения России, установленных для членов семей участников СВО. Этот документ не только дает возможность получить информацию о реализуемых преференциях в каждом педагогическом вузе, но и имеет большое воспитательное значение. В основе его исконные традиции взаимовыручки, поддержки и помощи нуждающимся. Причем особые возможности доступны россиянам не только пока идут боевые действия, но сохранятся и после их окончания&quot;, – отметил директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин.Меры поддержки опубликовали 36 педагогических вузов, в том числе Луганский и Донецкий государственные педагогические университеты.В список предлагаемых мер социальной поддержки вошли ежемесячные и единовременные выплаты; предоставление жилых помещений в общежитии в первоочередном порядке; освобождение или снижение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем и коммунальные услуги в общежитии); ежегодная компенсация проезда к месту жительства и обратно к месту учебы, если педагогический вуз находится в другом населенном пункте.Самарский государственный социально-педагогический университет, Государственный университет просвещения и еще ряд вузов снизили стоимость платных образовательных услуг или предоставили рассрочку на внесение платы по договору для студентов из семей участников СВО. Многие педвузы включили в число мер поддержки бесплатное обучение на своих подготовительных отделениях.Алтайский государственный педагогический университет и другие педвузы предоставили студентам право получить содействие в трудоустройстве, включая приоритетный подбор вакансий для временного трудоустройства в период обучения и приоритетный подбор вакансий в период завершения обучения и трудоустройства. Ребятам также будет оказано содействие при заключении договоров о целевом обучении с работодателями в период обучения.В педагогических вузах будут оказываться психологическая помощь детям участников СВО и их консультирование. Ряд вузов предоставили таким студентам право на бесплатное посещение физкультурно-оздоровительных комплексов, включая спортивные секции, бассейны, тренажерные залы.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор

Создан реестр мер помощи студентам педвузов из семей участников СВО

© iStock.com / skynesherСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© iStock.com / skynesher
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Минпросвещения России создало реестр мер социальной поддержки педагогических вузов Минпросвещения России, установленных для членов семей участников специальной военной операции (СВО). Информация об оказании помощи таким студентам опубликована на сайтах педвузов.
«

"Педагогическое сообщество всегда чутко откликалось на социально-экономические процессы в нашем государстве. Сегодня в приоритете оказание мер социальной поддержки семьям участников специальной военной операции (СВО), и педагогические вузы включились в реализацию мероприятий по оказанию адресной помощи. Сформирован реестр мер социальной поддержки педагогических вузов Минпросвещения России, установленных для членов семей участников СВО. Этот документ не только дает возможность получить информацию о реализуемых преференциях в каждом педагогическом вузе, но и имеет большое воспитательное значение. В основе его исконные традиции взаимовыручки, поддержки и помощи нуждающимся. Причем особые возможности доступны россиянам не только пока идут боевые действия, но сохранятся и после их окончания", – отметил директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Алексей Благинин во время круглого стола
Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Алексей Благинин во время круглого стола - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Алексей Благинин во время круглого стола
Меры поддержки опубликовали 36 педагогических вузов, в том числе Луганский и Донецкий государственные педагогические университеты.
В список предлагаемых мер социальной поддержки вошли ежемесячные и единовременные выплаты; предоставление жилых помещений в общежитии в первоочередном порядке; освобождение или снижение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем и коммунальные услуги в общежитии); ежегодная компенсация проезда к месту жительства и обратно к месту учебы, если педагогический вуз находится в другом населенном пункте.
Самарский государственный социально-педагогический университет, Государственный университет просвещения и еще ряд вузов снизили стоимость платных образовательных услуг или предоставили рассрочку на внесение платы по договору для студентов из семей участников СВО. Многие педвузы включили в число мер поддержки бесплатное обучение на своих подготовительных отделениях.
Алтайский государственный педагогический университет и другие педвузы предоставили студентам право получить содействие в трудоустройстве, включая приоритетный подбор вакансий для временного трудоустройства в период обучения и приоритетный подбор вакансий в период завершения обучения и трудоустройства. Ребятам также будет оказано содействие при заключении договоров о целевом обучении с работодателями в период обучения.
В педагогических вузах будут оказываться психологическая помощь детям участников СВО и их консультирование. Ряд вузов предоставили таким студентам право на бесплатное посещение физкультурно-оздоровительных комплексов, включая спортивные секции, бассейны, тренажерные залы.
 
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