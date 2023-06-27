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Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2023
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13:01 27.06.2023 (обновлено: 13:02 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/politika-1880685969.html
Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков
Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2023
Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков
Координация президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идет ежедневно, это характеризует союзнический характер отношений, особенно... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:01
2023-06-27T13:02
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Координация президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идет ежедневно, это характеризует союзнический характер отношений, особенно когда на первом плане безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Александр Григорьевич Лукашенко является главой братской нам Белоруссии и является государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие, не просто союзнические, но и дружеские отношения, давние. Поэтому, безусловно, обмен мнениями президентов, координация деятелей и так далее - это то, что происходит практически на ежедневной основе - это диктует характер наших особых отношений, нашего союзного государства", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что координация президентов происходит на ежедневной основе, особенно когда элемент безопасности выходит на первый план на фоне агрессивным проявлений вокруг стран России и Белоруссии.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Политика
Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков

Песков: координация Путина и Лукашенко характеризует союзнические отношения двух стран

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Координация президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идет ежедневно, это характеризует союзнический характер отношений, особенно когда на первом плане безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Александр Григорьевич Лукашенко является главой братской нам Белоруссии и является государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие, не просто союзнические, но и дружеские отношения, давние. Поэтому, безусловно, обмен мнениями президентов, координация деятелей и так далее - это то, что происходит практически на ежедневной основе - это диктует характер наших особых отношений, нашего союзного государства", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что координация президентов происходит на ежедневной основе, особенно когда элемент безопасности выходит на первый план на фоне агрессивным проявлений вокруг стран России и Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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