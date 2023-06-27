https://ria.ru/20230627/politika-1880685969.html

Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков

Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2023

Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков

Координация президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идет ежедневно, это характеризует союзнический характер отношений, особенно... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:01

2023-06-27T13:01

2023-06-27T13:02

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Координация президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идет ежедневно, это характеризует союзнический характер отношений, особенно когда на первом плане безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Александр Григорьевич Лукашенко является главой братской нам Белоруссии и является государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие, не просто союзнические, но и дружеские отношения, давние. Поэтому, безусловно, обмен мнениями президентов, координация деятелей и так далее - это то, что происходит практически на ежедневной основе - это диктует характер наших особых отношений, нашего союзного государства", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что координация президентов происходит на ежедневной основе, особенно когда элемент безопасности выходит на первый план на фоне агрессивным проявлений вокруг стран России и Белоруссии.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, политика