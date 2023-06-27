https://ria.ru/20230627/politika-1880685969.html
Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков
Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2023
Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков
Координация президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идет ежедневно, это характеризует союзнический характер отношений, особенно... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:01
2023-06-27T13:01
2023-06-27T13:02
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863328040_0:259:2906:1894_1920x0_80_0_0_3f0af0cd42e812ef82f50cc1b146827f.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Координация президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идет ежедневно, это характеризует союзнический характер отношений, особенно когда на первом плане безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Александр Григорьевич Лукашенко является главой братской нам Белоруссии и является государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие, не просто союзнические, но и дружеские отношения, давние. Поэтому, безусловно, обмен мнениями президентов, координация деятелей и так далее - это то, что происходит практически на ежедневной основе - это диктует характер наших особых отношений, нашего союзного государства", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что координация президентов происходит на ежедневной основе, особенно когда элемент безопасности выходит на первый план на фоне агрессивным проявлений вокруг стран России и Белоруссии.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863328040_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbba3a6210988c50091eb32dd5e945f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Политика
Координация Путина и Лукашенко идет ежедневно, заявил Песков
Песков: координация Путина и Лукашенко характеризует союзнические отношения двух стран
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Координация президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идет ежедневно, это характеризует союзнический характер отношений, особенно когда на первом плане безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Александр Григорьевич Лукашенко является главой братской нам Белоруссии и является государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие, не просто союзнические, но и дружеские отношения, давние. Поэтому, безусловно, обмен мнениями президентов, координация деятелей и так далее - это то, что происходит практически на ежедневной основе - это диктует характер наших особых отношений, нашего союзного государства", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что координация президентов происходит на ежедневной основе, особенно когда элемент безопасности выходит на первый план на фоне агрессивным проявлений вокруг стран России и Белоруссии.
Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина