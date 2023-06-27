https://ria.ru/20230627/politika-1880682888.html

Песков заявил о консолидации общества и политики

Песков заявил о консолидации общества и политики - РИА Новости, 27.06.2023

Песков заявил о консолидации общества и политики

В Кремле не согласны, что позиции власти после событий 24 июня пошатнулись, видели далекие от реальности ультраэмоциональные истерики псевдополитологов, заявил... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:47

2023-06-27T12:47

2023-06-27T12:56

политика

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр лукашенко

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле не согласны, что позиции власти после событий 24 июня пошатнулись, видели далекие от реальности ультраэмоциональные истерики псевдополитологов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не согласны. Сейчас много таких, знаете, ультраэмоциональных истерик и среди специалистов, псевдоспециалистов, политологов и псеводполитологов. Это прорывается также через некоторые истерические вот эти новые СМИ, интернет и так далее. Ну, это к реальности не имеет никакого отношения, все эти пустые дискуссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с мнением некоторых аналитиков, что после случившегося в выходные позиция власти в РФ и лично Путина сильно пошатнулись."Уровень консолидации общества, политики, собственно, вчера об этом говорил президент, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее, вокруг президента очень высокий. Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента", - сказал Песков журналистам во вторник."Конечно, здесь все-таки главное - это усилия президента РФ. Это его воля - не допустить худшее развитие событий. Это было сделано", - сказал Песков журналистам.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/putin-1880681881.html

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880683539.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко