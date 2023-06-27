Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о консолидации общества и политики - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 27.06.2023 (обновлено: 12:56 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/politika-1880682888.html
Песков заявил о консолидации общества и политики
Песков заявил о консолидации общества и политики - РИА Новости, 27.06.2023
Песков заявил о консолидации общества и политики
В Кремле не согласны, что позиции власти после событий 24 июня пошатнулись, видели далекие от реальности ультраэмоциональные истерики псевдополитологов, заявил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:47
2023-06-27T12:56
политика
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле не согласны, что позиции власти после событий 24 июня пошатнулись, видели далекие от реальности ультраэмоциональные истерики псевдополитологов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не согласны. Сейчас много таких, знаете, ультраэмоциональных истерик и среди специалистов, псевдоспециалистов, политологов и псеводполитологов. Это прорывается также через некоторые истерические вот эти новые СМИ, интернет и так далее. Ну, это к реальности не имеет никакого отношения, все эти пустые дискуссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с мнением некоторых аналитиков, что после случившегося в выходные позиция власти в РФ и лично Путина сильно пошатнулись."Уровень консолидации общества, политики, собственно, вчера об этом говорил президент, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее, вокруг президента очень высокий. Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента", - сказал Песков журналистам во вторник."Конечно, здесь все-таки главное - это усилия президента РФ. Это его воля - не допустить худшее развитие событий. Это было сделано", - сказал Песков журналистам.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/putin-1880681881.html
https://ria.ru/20230627/myatezh-1880683539.html
россия
белоруссия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Лукашенко
Песков заявил о консолидации общества и политики

Песков не согласен, что позиции власти пошатнулись после событий 24 июня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле не согласны, что позиции власти после событий 24 июня пошатнулись, видели далекие от реальности ультраэмоциональные истерики псевдополитологов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не согласны. Сейчас много таких, знаете, ультраэмоциональных истерик и среди специалистов, псевдоспециалистов, политологов и псеводполитологов. Это прорывается также через некоторые истерические вот эти новые СМИ, интернет и так далее. Ну, это к реальности не имеет никакого отношения, все эти пустые дискуссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с мнением некоторых аналитиков, что после случившегося в выходные позиция власти в РФ и лично Путина сильно пошатнулись.
Подготовка к выступлению на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Вчера, 12:42
"Уровень консолидации общества, политики, собственно, вчера об этом говорил президент, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее, вокруг президента очень высокий. Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента", - сказал Песков журналистам во вторник.
"Конечно, здесь все-таки главное - это усилия президента РФ. Это его воля - не допустить худшее развитие событий. Это было сделано", - сказал Песков журналистам.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа
Вчера, 12:50
 
ПолитикаРоссияБелоруссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала