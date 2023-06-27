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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 27.06.2023
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08:13 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/pogoda-1880623444.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 27.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:13
2023-06-27T08:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
михаил леус
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северная периферия циклона. Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, плюс 20 - плюс 25 в Подмосковье. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы. "Что касается дождей, они пройдут в южной половине Московской области, в Новой Москве. В границах старой Москвы дожди ожидаются ближе к вечеру", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230626/pogoda-1880438692.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), новая москва, михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Новая Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до плюс 24 градусов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать северная периферия циклона. Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, плюс 20 - плюс 25 в Подмосковье. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
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По его словам, атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
"Что касается дождей, они пройдут в южной половине Московской области, в Новой Москве. В границах старой Москвы дожди ожидаются ближе к вечеру", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Новая МоскваМихаил Леус
 
 
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