https://ria.ru/20230627/pogoda-1880623444.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 27.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:13
2023-06-27T08:13
2023-06-27T08:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819200681_0:149:3015:1845_1920x0_80_0_0_4ae472a5aea3c114d2dfc93d066c3354.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северная периферия циклона. Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, плюс 20 - плюс 25 в Подмосковье. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы. "Что касается дождей, они пройдут в южной половине Московской области, в Новой Москве. В границах старой Москвы дожди ожидаются ближе к вечеру", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230626/pogoda-1880438692.html
https://ria.ru/20230624/vilfand-1880117161.html
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819200681_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_a82f5184bd4ed562a875872a84f38af9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), новая москва, михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Новая Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до плюс 24 градусов