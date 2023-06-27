https://ria.ru/20230627/pogoda-1880623444.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 27.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:13

2023-06-27T08:13

2023-06-27T08:13

общество

москва

московская область (подмосковье)

новая москва

михаил леус

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, до плюс 24 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северная периферия циклона. Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, плюс 20 - плюс 25 в Подмосковье. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы. "Что касается дождей, они пройдут в южной половине Московской области, в Новой Москве. В границах старой Москвы дожди ожидаются ближе к вечеру", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230626/pogoda-1880438692.html

https://ria.ru/20230624/vilfand-1880117161.html

москва

московская область (подмосковье)

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), новая москва, михаил леус