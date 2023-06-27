Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму
Минтранс Крыма сообщил о задержке в движении четырех поездов из-за повреждения путей
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Скорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Два поезда дальнего следования и два местных задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму, организована перевозка пассажиров, сообщает министерство транспорта республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет, ремонт займет от 4 до 8 часов.
"На месте аварии ведутся восстановительные работы. На сейчас, задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно", - говорится в сообщении. Движение поездов в минтрансе обещают восстановить в ближайшее время.
В свою очередь, министр транспорта республики Николай Лукашенко уточнил, что в настоящий момент задерживаются поезда дальнего следования №28Ч "Москва-Симферополь" и №180С "Евпатория−Санкт−Петербург". Доставка пассажиров до пунктов следования организована по схеме "поезд−автобус−поезд" на участке поселок городского типа Ленино (Ленинский район) – село Владиславовка (Кировский район).