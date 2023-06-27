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Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму - РИА Новости, 27.06.2023
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09:56 27.06.2023 (обновлено: 10:01 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/poezda-1880636485.html
Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму
Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму - РИА Новости, 27.06.2023
Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму
Два поезда дальнего следования и два местных задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму, организована перевозка пассажиров, сообщает министерство... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T09:56
2023-06-27T10:01
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Два поезда дальнего следования и два местных задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму, организована перевозка пассажиров, сообщает министерство транспорта республики. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет, ремонт займет от 4 до 8 часов. "На месте аварии ведутся восстановительные работы. На сейчас, задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно", - говорится в сообщении. Движение поездов в минтрансе обещают восстановить в ближайшее время. В свою очередь, министр транспорта республики Николай Лукашенко уточнил, что в настоящий момент задерживаются поезда дальнего следования №28Ч "Москва-Симферополь" и №180С "Евпатория−Санкт−Петербург". Доставка пассажиров до пунктов следования организована по схеме "поезд−автобус−поезд" на участке поселок городского типа Ленино (Ленинский район) – село Владиславовка (Кировский район).
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безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм
Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму

Минтранс Крыма сообщил о задержке в движении четырех поездов из-за повреждения путей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Скорый двухэтажный поезд Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Скорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Два поезда дальнего следования и два местных задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму, организована перевозка пассажиров, сообщает министерство транспорта республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет, ремонт займет от 4 до 8 часов.
"На месте аварии ведутся восстановительные работы. На сейчас, задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно", - говорится в сообщении. Движение поездов в минтрансе обещают восстановить в ближайшее время.
В свою очередь, министр транспорта республики Николай Лукашенко уточнил, что в настоящий момент задерживаются поезда дальнего следования №28Ч "Москва-Симферополь" и №180С "Евпатория−Санкт−Петербург". Доставка пассажиров до пунктов следования организована по схеме "поезд−автобус−поезд" на участке поселок городского типа Ленино (Ленинский район) – село Владиславовка (Кировский район).
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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21 июня, 12:45
 
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