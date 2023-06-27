https://ria.ru/20230627/poezda-1880636485.html

Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму

Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму - РИА Новости, 27.06.2023

Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму

Два поезда дальнего следования и два местных задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму, организована перевозка пассажиров, сообщает министерство... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:56

2023-06-27T09:56

2023-06-27T10:01

безопасность

республика крым

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Два поезда дальнего следования и два местных задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму, организована перевозка пассажиров, сообщает министерство транспорта республики. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет, ремонт займет от 4 до 8 часов. "На месте аварии ведутся восстановительные работы. На сейчас, задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно", - говорится в сообщении. Движение поездов в минтрансе обещают восстановить в ближайшее время. В свою очередь, министр транспорта республики Николай Лукашенко уточнил, что в настоящий момент задерживаются поезда дальнего следования №28Ч "Москва-Симферополь" и №180С "Евпатория−Санкт−Петербург". Доставка пассажиров до пунктов следования организована по схеме "поезд−автобус−поезд" на участке поселок городского типа Ленино (Ленинский район) – село Владиславовка (Кировский район).

https://ria.ru/20230621/povrezhdeniya-1879533216.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм