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Лукашенко рассказал о главном условии в переговорах с Пригожиным - РИА Новости, 27.06.2023
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17:56 27.06.2023 (обновлено: 18:06 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/peregovory-1880763160.html
Лукашенко рассказал о главном условии в переговорах с Пригожиным
Лукашенко рассказал о главном условии в переговорах с Пригожиным - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко рассказал о главном условии в переговорах с Пригожиным
Главным условием в переговорах с Евгением Пригожиным выдвигалось отсутствие какого-либо кровопролития, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:56
2023-06-27T18:06
александр лукашенко
евгений пригожин
белоруссия
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Главным условием в переговорах с Евгением Пригожиным выдвигалось отсутствие какого-либо кровопролития, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко."Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: "Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно (ненарочно) убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, - все, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду". Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я Вам клянусь, что этого не будет", - цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Следующее условие, о выполнении которого договорились обе стороны, - это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК на Москву. "В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя". В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, с (Александром) Бортниковым. Я просто настоятельно просил этого не делать. Бортников умный человек. Он сказал: "Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть", - передал Лукашенко ход разговора.Белорусский лидер рассказал, что Пригожиным высказывались опасения: "Если они где-то остановятся, колонна сожмется… Она в кучу соберется… Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять и ее тут накрыть…"."Пообещали: этого не будет. Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия. Что дальше? Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной". - "Да, я вам верю. Я верю". - "Хорошо, в этом направлении будем действовать", - рассказал Лукашенко.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880764846.html
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880760879.html
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александр лукашенко, евгений пригожин, белоруссия, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко рассказал о главном условии в переговорах с Пригожиным

Лукашенко: главным условием в переговорах с Пригожиным было отсутствие кровопролития

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Главным условием в переговорах с Евгением Пригожиным выдвигалось отсутствие какого-либо кровопролития, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: "Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно (ненарочно) убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, - все, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду". Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я Вам клянусь, что этого не будет", - цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Следующее условие, о выполнении которого договорились обе стороны, - это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК на Москву. "В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя". В контакте были с руководством России, ФСБ занималось в основном этим вопросом, с (Александром) Бортниковым. Я просто настоятельно просил этого не делать. Бортников умный человек. Он сказал: "Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть", - передал Лукашенко ход разговора.
Белорусский лидер рассказал, что Пригожиным высказывались опасения: "Если они где-то остановятся, колонна сожмется… Она в кучу соберется… Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять и ее тут накрыть…".
«
"Пообещали: этого не будет. Я и сказал Пригожину: "Это - гарантия. Что дальше? Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной". - "Да, я вам верю. Я верю". - "Хорошо, в этом направлении будем действовать", - рассказал Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Пригожин после переговоров отказался от своих требований, заявил Лукашенко
Вчера, 18:01
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко объяснил, почему Пригожина нельзя было "мочить"
Вчера, 17:47
 
Александр ЛукашенкоЕвгений ПригожинБелоруссияЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа
 
 
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