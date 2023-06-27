https://ria.ru/20230627/peregovory-1880682239.html

В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада

В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада - РИА Новости, 27.06.2023

В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада

Кремлю ничего не известно о планирующихся переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы могут начаться в июле, заявил журналистам... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:44

2023-06-27T12:44

2023-06-27T12:54

украина

бразилия

в мире

россия

копенгаген

дмитрий песков

владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о планирующихся переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы могут начаться в июле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее немецкий телеканал ARD по итогам прошедших на выходных в Копенгагене международных консультаций высокого уровня сообщил, что "официальные переговоры" по урегулированию ситуации на Украине могут начаться в июле. При этом телеканал не уточнил, планируется ли участие России в этих переговорах."Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией", - сказал Песков.В прошлое воскресенье глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во встрече в Копенгагене приняли участие советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии, главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций.В мае глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира".

https://ria.ru/20230627/peregovory-1880681693.html

https://ria.ru/20230626/peregovory-1880450420.html

украина

бразилия

россия

копенгаген

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Дарья Буймова

украина, бразилия, в мире, россия, копенгаген, дмитрий песков, владимир зеленский, андрей ермак, евросоюз