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В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада - РИА Новости, 27.06.2023
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12:44 27.06.2023 (обновлено: 12:54 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/peregovory-1880682239.html
В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада
В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада - РИА Новости, 27.06.2023
В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада
Кремлю ничего не известно о планирующихся переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы могут начаться в июле, заявил журналистам... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:44
2023-06-27T12:54
украина
бразилия
в мире
россия
копенгаген
дмитрий песков
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о планирующихся переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы могут начаться в июле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее немецкий телеканал ARD по итогам прошедших на выходных в Копенгагене международных консультаций высокого уровня сообщил, что "официальные переговоры" по урегулированию ситуации на Украине могут начаться в июле. При этом телеканал не уточнил, планируется ли участие России в этих переговорах."Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией", - сказал Песков.В прошлое воскресенье глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во встрече в Копенгагене приняли участие советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии, главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций.В мае глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира".
https://ria.ru/20230627/peregovory-1880681693.html
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украина, бразилия, в мире, россия, копенгаген, дмитрий песков, владимир зеленский, андрей ермак, евросоюз
Украина, Бразилия, В мире, Россия, Копенгаген, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Евросоюз
В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада

Песков: в Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада и Бразилии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о планирующихся переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы могут начаться в июле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее немецкий телеканал ARD по итогам прошедших на выходных в Копенгагене международных консультаций высокого уровня сообщил, что "официальные переговоры" по урегулированию ситуации на Украине могут начаться в июле. При этом телеканал не уточнил, планируется ли участие России в этих переговорах.
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"Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией", - сказал Песков.
В прошлое воскресенье глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во встрече в Копенгагене приняли участие советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии, главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций.
В мае глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира".
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