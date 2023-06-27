https://ria.ru/20230627/peregovory-1880682239.html
В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада
В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада - РИА Новости, 27.06.2023
В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада
Кремлю ничего не известно о планирующихся переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы могут начаться в июле, заявил журналистам... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:44
2023-06-27T12:44
2023-06-27T12:54
украина
бразилия
в мире
россия
копенгаген
дмитрий песков
владимир зеленский
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_435e4637394bf56873fbcb2a84f83e95.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о планирующихся переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые якобы могут начаться в июле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее немецкий телеканал ARD по итогам прошедших на выходных в Копенгагене международных консультаций высокого уровня сообщил, что "официальные переговоры" по урегулированию ситуации на Украине могут начаться в июле. При этом телеканал не уточнил, планируется ли участие России в этих переговорах."Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией", - сказал Песков.В прошлое воскресенье глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во встрече в Копенгагене приняли участие советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии, главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций.В мае глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира".
https://ria.ru/20230627/peregovory-1880681693.html
https://ria.ru/20230626/peregovory-1880450420.html
украина
бразилия
россия
копенгаген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e355b8e95ab3c799e31a29b92f9619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, бразилия, в мире, россия, копенгаген, дмитрий песков, владимир зеленский, андрей ермак, евросоюз
Украина, Бразилия, В мире, Россия, Копенгаген, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Евросоюз
В Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада
Песков: в Кремле не знают о неких переговорах по Украине с участием Запада и Бразилии