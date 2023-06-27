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В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах России и Украины - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 27.06.2023 (обновлено: 12:55 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/peregovory-1880681693.html
В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах России и Украины
В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах России и Украины - РИА Новости, 27.06.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах России и Украины
Предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T12:42
2023-06-27T12:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается", - сказал Пеков.По его словам, РФ знает, что это абсолютно исключается Киевом, что это абсолютно исключается странами коллективного Запада, поэтому предпосылок для этого нет.
https://ria.ru/20230616/peregovory-1878743216.html
украина
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украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев
В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах России и Украины

Песков сообщил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается", - сказал Пеков.
По его словам, РФ знает, что это абсолютно исключается Киевом, что это абсолютно исключается странами коллективного Запада, поэтому предпосылок для этого нет.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
СМИ: Киев на переговорах должен будет отказаться от вступления в НАТО
16 июня, 17:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиев
 
 
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