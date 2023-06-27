https://ria.ru/20230627/peregovory-1880681693.html

В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах России и Украины

В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах России и Украины - РИА Новости, 27.06.2023

В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах России и Украины

Предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:42

2023-06-27T12:42

2023-06-27T12:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Предпосылок для переговоров с Украиной в настоящий момент не усматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается", - сказал Пеков.По его словам, РФ знает, что это абсолютно исключается Киевом, что это абсолютно исключается странами коллективного Запада, поэтому предпосылок для этого нет.

https://ria.ru/20230616/peregovory-1878743216.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев