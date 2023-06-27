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Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 27.06.2023 (обновлено: 16:08 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/oshibka-1880698540.html
Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине
Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине - РИА Новости, 27.06.2023
Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине
Военное сотрудничество Запада с Киевом в надежде решить конфликт на Украине силой — ошибка, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:45
2023-06-27T16:08
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. Военное сотрудничество Запада с Киевом в надежде решить конфликт на Украине силой — ошибка, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild. "Я не выступаю против украинцев. И я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я оперирую фактами, а не иллюзиями. Реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом является просчетом", — ответил он на вопрос, может ли быть решен украинский кризис на поле боя при поддержке Запада. По мнению венгерского политика, Киеву нужен мир, поскольку путем военных действий республика не сможет конкурировать с ресурсами Москвы. Орбан также высказался о попытке мятежа ЧВК "Вагнер", подчеркнув, что все структуры в России стабильны, а урегулирование ситуации в течение всего суток — это "признак силы".
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Специальная военная операция на Украине
Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине

Премьер Венгрии Орбан назвал военное сотрудничество Запада с Украиной ошибкой

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. Военное сотрудничество Запада с Киевом в надежде решить конфликт на Украине силой — ошибка, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild.
«
"Я не выступаю против украинцев. И я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я оперирую фактами, а не иллюзиями. Реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом является просчетом", — ответил он на вопрос, может ли быть решен украинский кризис на поле боя при поддержке Запада.
По мнению венгерского политика, Киеву нужен мир, поскольку путем военных действий республика не сможет конкурировать с ресурсами Москвы.
Орбан также высказался о попытке мятежа ЧВК "Вагнер", подчеркнув, что все структуры в России стабильны, а урегулирование ситуации в течение всего суток — это "признак силы".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор Орбан
 
 
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