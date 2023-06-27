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Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине

Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине - РИА Новости, 27.06.2023

Премьер Венгрии назвал главную ошибку Запада на Украине

Военное сотрудничество Запада с Киевом в надежде решить конфликт на Украине силой — ошибка, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:45

2023-06-27T13:45

2023-06-27T16:08

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россия

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виктор орбан

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. Военное сотрудничество Запада с Киевом в надежде решить конфликт на Украине силой — ошибка, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Bild. "Я не выступаю против украинцев. И я не хочу показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я оперирую фактами, а не иллюзиями. Реальность такова, что такой тип сотрудничества между Украиной и Западом является просчетом", — ответил он на вопрос, может ли быть решен украинский кризис на поле боя при поддержке Запада. По мнению венгерского политика, Киеву нужен мир, поскольку путем военных действий республика не сможет конкурировать с ресурсами Москвы. Орбан также высказался о попытке мятежа ЧВК "Вагнер", подчеркнув, что все структуры в России стабильны, а урегулирование ситуации в течение всего суток — это "признак силы".

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан