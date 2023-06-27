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В США создали рабочую группу для ускорения поставок оружия за рубеж - РИА Новости, 27.06.2023
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17:19 27.06.2023 (обновлено: 17:42 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/oruzhie-1880756344.html
В США создали рабочую группу для ускорения поставок оружия за рубеж
В США создали рабочую группу для ускорения поставок оружия за рубеж - РИА Новости, 27.06.2023
В США создали рабочую группу для ускорения поставок оружия за рубеж
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол дал старт деятельности новой рабочей группы, в задачи которой входит... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:19
2023-06-27T17:42
в мире
украина
майкл маккол
нато
politico
пентагон
сергей лавров
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол дал старт деятельности новой рабочей группы, в задачи которой входит оптимизация и ускорение поставок американских вооружений за рубеж, говорится в распространенном во вторник заявлении конгрессмена. Как уточняется, новую структуру, получившую название TIGER, возглавят члены комитета Сет Мултон и Майкл Уолтц. Сам Маккол заявил, что намерен продвигать в конгрессе законодательные инициативы, которые будут исходить от рабочей группы, чтобы союзные США страны получили необходимые вооружения "как можно скорее". "Я горжусь возможностью возглавить двухпартийную рабочую группу TIGER для изучения вопросов о том, почему многие из поставок вооружений столкнулись с задержками, или их стоимость выросла, что поставило под угрозу безопасность ряда наших ближайших союзников", - заявил в свою очередь Уолтц, которого цитирует издание Politico. В США уже долгое время муссируется вопрос о проблемах на предприятиях военно-промышленной базы. Так, недавние утечки в СМИ показали, что Тайвань лишь в этом году получил зенитные ракеты Stinger и другое оборудование, продажа которого была согласована Вашингтоном еще в 2019 году. Проблема обрела еще большую актуальность в свете того, что США регулярно выделяют все новые пакеты помощи Украине за счет имеющихся в арсеналах Пентагона вооружений. На правительственном уровне такие задержки объясняют проблемами с производством и цепочками поставок, вызванными пандемией коронавируса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230624/slushaniya-1880115923.html
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в мире, украина, майкл маккол, нато, politico, пентагон, сергей лавров, дмитрий песков, россия, сша
В мире, Украина, Майкл Маккол, НАТО, Politico, Пентагон, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Россия, США
В США создали рабочую группу для ускорения поставок оружия за рубеж

В Конгрессе создали рабочую группу для ускорения поставок американского оружия за рубеж

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол дал старт деятельности новой рабочей группы, в задачи которой входит оптимизация и ускорение поставок американских вооружений за рубеж, говорится в распространенном во вторник заявлении конгрессмена.
Как уточняется, новую структуру, получившую название TIGER, возглавят члены комитета Сет Мултон и Майкл Уолтц. Сам Маккол заявил, что намерен продвигать в конгрессе законодательные инициативы, которые будут исходить от рабочей группы, чтобы союзные США страны получили необходимые вооружения "как можно скорее".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В конгрессе США запросили слушания Блинкена и главы ЦРУ
24 июня, 03:33
"Я горжусь возможностью возглавить двухпартийную рабочую группу TIGER для изучения вопросов о том, почему многие из поставок вооружений столкнулись с задержками, или их стоимость выросла, что поставило под угрозу безопасность ряда наших ближайших союзников", - заявил в свою очередь Уолтц, которого цитирует издание Politico.
В США уже долгое время муссируется вопрос о проблемах на предприятиях военно-промышленной базы. Так, недавние утечки в СМИ показали, что Тайвань лишь в этом году получил зенитные ракеты Stinger и другое оборудование, продажа которого была согласована Вашингтоном еще в 2019 году. Проблема обрела еще большую актуальность в свете того, что США регулярно выделяют все новые пакеты помощи Украине за счет имеющихся в арсеналах Пентагона вооружений.
На правительственном уровне такие задержки объясняют проблемами с производством и цепочками поставок, вызванными пандемией коронавируса.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
В конгрессе заявили о доказательствах поблажек властей по делу сына Байдена
23 июня, 00:57
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
 
В миреУкраинаМайкл МакколНАТОPoliticoПентагонСергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияСША
 
 
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