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Жители Подмосковья смогут получать путевки в санатории онлайн
Жители Подмосковья смогут получать путевки в санатории онлайн - РИА Новости, 27.06.2023
Жители Подмосковья смогут получать путевки в санатории онлайн
Жители Подмосковья теперь смогут получать путевки на санитарно-курортное лечение онлайн. Такой информацией поделилась министр социального развития Подмосковья... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:55
2023-06-27T16:55
2023-06-27T16:55
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жители Подмосковья теперь смогут получать путевки на санитарно-курортное лечение онлайн. Такой информацией поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь у жителей региона нет необходимости прикреплять медицинскую справку. Вся информация будет поступать из медицинских учреждений автоматически.Болатаева подчеркнула, что ежегодно такой услугой пользуются свыше 50 тыс.жителей Московской области.Подать заявку на бесплатную путевку можно через портал госуслуг.
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