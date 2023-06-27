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Жители Подмосковья смогут получать путевки в санатории онлайн

Жители Подмосковья смогут получать путевки в санатории онлайн - РИА Новости, 27.06.2023

Жители Подмосковья смогут получать путевки в санатории онлайн

Жители Подмосковья теперь смогут получать путевки на санитарно-курортное лечение онлайн. Такой информацией поделилась министр социального развития Подмосковья... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:55

2023-06-27T16:55

2023-06-27T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жители Подмосковья теперь смогут получать путевки на санитарно-курортное лечение онлайн. Такой информацией поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь у жителей региона нет необходимости прикреплять медицинскую справку. Вся информация будет поступать из медицинских учреждений автоматически.Болатаева подчеркнула, что ежегодно такой услугой пользуются свыше 50 тыс.жителей Московской области.Подать заявку на бесплатную путевку можно через портал госуслуг.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)