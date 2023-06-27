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В Одноклассниках появится новая функция для авторов - РИА Новости, 27.06.2023
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16:10 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/odnoklassniki-1880737208.html
В Одноклассниках появится новая функция для авторов
В Одноклассниках появится новая функция для авторов - РИА Новости, 27.06.2023
В Одноклассниках появится новая функция для авторов
В Одноклассниках появились новые возможности анализа аудитории для групп, авторов и СМИ, представленных на площадке. Все администраторы и модераторы групп с... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:10
2023-06-27T16:10
одноклассники.ru
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МОСКВА, 27 июня — РИА Новости. В Одноклассниках появились новые возможности анализа аудитории для групп, авторов и СМИ, представленных на площадке. Все администраторы и модераторы групп с аудиторией более 1000 участников смогут узнать долю подписчиков, которые видели контент группы за последний месяц. Специально для этого ОК вводит новый параметр в статистике группы – "Активные участники". Ими Одноклассники будут считать тех, кто видел публикации группы в своей ленте за последние 30 дней, причем показатель будет обновляться ежедневно. Это поможет авторам, администраторам групп, SMM-специалистам выявлять закономерности при размещении контента и адаптировать в соответствии с ними свои планы по постингу.Новые возможности аналитики также помогут авторам более прозрачно работать с интеграциями рекламодателей в контент. Бизнес сможет понять, какое количество людей потенциально увидят публикации с его интеграцией, и оценить эффективность рекламы у авторов. Кроме того, показатель активной аудитории уже используется в качестве ключевого критерия для участия в программе монетизации контента авторов в ленте ОК. Чтобы попасть в программу, автор должен иметь минимум 50% активных подписчиков за последний месяц. Теперь отслеживать этот показатель владельцы и модераторы групп смогут в реальном времени: график обновляется каждый день и показывает статистику за месяц. Сейчас в программе монетизации уже участвуют более 1000 авторов. График активных участников группы будет отображаться в разделе "Статистика" во вкладке "Обзор", посмотреть его можно будет на любом устройстве: как в десктопной и мобильной версии соцсети, так и в приложениях на iOS и Android.
https://ria.ru/20230602/odnoklassniki-1875722834.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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одноклассники.ru
Одноклассники.ru

В Одноклассниках появится новая функция для авторов

© ОдноклассникиНовая функция в Одноклассниках
Новая функция в Одноклассниках
© Одноклассники
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МОСКВА, 27 июня — РИА Новости. В Одноклассниках появились новые возможности анализа аудитории для групп, авторов и СМИ, представленных на площадке. Все администраторы и модераторы групп с аудиторией более 1000 участников смогут узнать долю подписчиков, которые видели контент группы за последний месяц.
Специально для этого ОК вводит новый параметр в статистике группы – "Активные участники". Ими Одноклассники будут считать тех, кто видел публикации группы в своей ленте за последние 30 дней, причем показатель будет обновляться ежедневно. Это поможет авторам, администраторам групп, SMM-специалистам выявлять закономерности при размещении контента и адаптировать в соответствии с ними свои планы по постингу.
Кадр из шоу Одноклассников
Одноклассники запускают линейку оригинальных шоу
2 июня, 11:35
Новые возможности аналитики также помогут авторам более прозрачно работать с интеграциями рекламодателей в контент. Бизнес сможет понять, какое количество людей потенциально увидят публикации с его интеграцией, и оценить эффективность рекламы у авторов.
Кроме того, показатель активной аудитории уже используется в качестве ключевого критерия для участия в программе монетизации контента авторов в ленте ОК. Чтобы попасть в программу, автор должен иметь минимум 50% активных подписчиков за последний месяц. Теперь отслеживать этот показатель владельцы и модераторы групп смогут в реальном времени: график обновляется каждый день и показывает статистику за месяц.
Сейчас в программе монетизации уже участвуют более 1000 авторов. График активных участников группы будет отображаться в разделе "Статистика" во вкладке "Обзор", посмотреть его можно будет на любом устройстве: как в десктопной и мобильной версии соцсети, так и в приложениях на iOS и Android.
 
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