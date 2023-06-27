https://ria.ru/20230627/obstrely-1880656639.html
Гладков заявил о резком снижении интенсивности обстрелов региона
Гладков заявил о резком снижении интенсивности обстрелов региона - РИА Новости, 27.06.2023
Гладков заявил о резком снижении интенсивности обстрелов региона
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области семь снарядов, обстрелу подвергся только Шебекинский округ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:58
2023-06-27T10:58
2023-06-27T11:01
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД , 27 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области семь снарядов, обстрелу подвергся только Шебекинский округ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Глава области в своем телеграм-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 26 июня. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 7, обстрелы зафиксированы только в Шебекинском округе. Днем ранее, 25 июня, в регионе было обстреляно пять приграничных районов и выпущен 91 боеприпас."В Шебекинском городском округе зафиксировано 7 "прилётов". По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2", - написал Гладков, добавив, что в результате обстрелов пострадавших и разрушений не было.С чем связано снижение интенсивности обстрелов, пока неясно.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230626/obstrel-1880439969.html
https://ria.ru/20230625/bpla-1880298855.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, украина
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина
Гладков заявил о резком снижении интенсивности обстрелов региона
Глава Белгородской области Гладков заявил о снижении интенсивности обстрелов региона