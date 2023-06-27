https://ria.ru/20230627/obstrely-1880656639.html

Гладков заявил о резком снижении интенсивности обстрелов региона

Гладков заявил о резком снижении интенсивности обстрелов региона - РИА Новости, 27.06.2023

Гладков заявил о резком снижении интенсивности обстрелов региона

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области семь снарядов, обстрелу подвергся только Шебекинский округ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:58

2023-06-27T10:58

2023-06-27T11:01

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД , 27 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области семь снарядов, обстрелу подвергся только Шебекинский округ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Глава области в своем телеграм-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 26 июня. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 7, обстрелы зафиксированы только в Шебекинском округе. Днем ранее, 25 июня, в регионе было обстреляно пять приграничных районов и выпущен 91 боеприпас."В Шебекинском городском округе зафиксировано 7 "прилётов". По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2", - написал Гладков, добавив, что в результате обстрелов пострадавших и разрушений не было.С чем связано снижение интенсивности обстрелов, пока неясно.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230626/obstrel-1880439969.html

https://ria.ru/20230625/bpla-1880298855.html

белгородская область

украина

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Дарья Буймова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, украина