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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880703811.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.06.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в телеграм-канале в... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:02
2023-06-27T14:02
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в телеграм-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 10.35 было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра по указанному району города и в 10.25 – пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в телеграм-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 10.35 было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра по указанному району города и в 10.25 – пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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