https://ria.ru/20230627/obstrel-1880703811.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.06.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в телеграм-канале в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:02

2023-06-27T14:02

2023-06-27T14:02

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в телеграм-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 10.35 было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра по указанному району города и в 10.25 – пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика