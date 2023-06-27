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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.06.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T01:00
2023-06-27T01:00
2023-06-27T01:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - два обстрела из артиллерии 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 103 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пункта республики: Горловка, Донецк, Александровка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20230625/donetsk-1880360510.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 103 единицы различных боеприпасов