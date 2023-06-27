https://ria.ru/20230627/obstrel-1880603265.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 27.06.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска за более чем два часа выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T00:24

2023-06-27T00:24

2023-06-27T00:24

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за более чем два часа выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 22.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район - в северной части города, и с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230626/obstrel-1880543248.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина