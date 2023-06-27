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Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве - РИА Новости, 27.06.2023
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14:54 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/oblitsovka-1880718411.html
Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве
Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве - РИА Новости, 27.06.2023
Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве
Специалисты начали облицовку въездных и выездных участков Новокутузовского тоннельного комплекса в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:54
2023-06-27T14:54
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Специалисты начали облицовку въездных и выездных участков Новокутузовского тоннельного комплекса в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки столицы - Новокутузовского тоннельного комплекса. В рамках первого и второго этапов выполнили работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном, этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, сейчас в них проводится монтаж облицовочных плит, после чего заменим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, нанесем разметку", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что во время ремонта движение во въездных и выездных тоннелях не закрывается, зона работ огорожена с возможностью проезда машин. С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий. "Завершить капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале этого года", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230608/tonnel-1876860703.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыОблицовка въездных, выездных частей Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве
Облицовка въездных, выездных частей Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Облицовка въездных, выездных частей Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Специалисты начали облицовку въездных и выездных участков Новокутузовского тоннельного комплекса в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки столицы - Новокутузовского тоннельного комплекса. В рамках первого и второго этапов выполнили работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном, этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, сейчас в них проводится монтаж облицовочных плит, после чего заменим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, нанесем разметку", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что во время ремонта движение во въездных и выездных тоннелях не закрывается, зона работ огорожена с возможностью проезда машин. С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий.
"Завершить капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале этого года", - дополняется в сообщении.
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8 июня, 09:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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