Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыОблицовка въездных, выездных частей Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Облицовка въездных, выездных частей Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Специалисты начали облицовку въездных и выездных участков Новокутузовского тоннельного комплекса в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки столицы - Новокутузовского тоннельного комплекса. В рамках первого и второго этапов выполнили работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном, этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, сейчас в них проводится монтаж облицовочных плит, после чего заменим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, нанесем разметку", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что во время ремонта движение во въездных и выездных тоннелях не закрывается, зона работ огорожена с возможностью проезда машин. С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий.
"Завершить капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале этого года", - дополняется в сообщении.