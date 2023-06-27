https://ria.ru/20230627/oblitsovka-1880718411.html

Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве

Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве - РИА Новости, 27.06.2023

Облицовка Новокутузовского тоннельного комплекса начата в Москве

Специалисты начали облицовку въездных и выездных участков Новокутузовского тоннельного комплекса в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:54

2023-06-27T14:54

2023-06-27T14:54

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Специалисты начали облицовку въездных и выездных участков Новокутузовского тоннельного комплекса в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки столицы - Новокутузовского тоннельного комплекса. В рамках первого и второго этапов выполнили работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном, этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, сейчас в них проводится монтаж облицовочных плит, после чего заменим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, нанесем разметку", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что во время ремонта движение во въездных и выездных тоннелях не закрывается, зона работ огорожена с возможностью проезда машин. С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий. "Завершить капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале этого года", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230608/tonnel-1876860703.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы